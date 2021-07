Tot ce trebuie să știi despre suplimentele pentru imunitate

Corect și normal ar fi ca fiecare persoană să aibă o dietă echilibrată, care să conțină legume și fructe colorate, însă atunci când stilul de viață nu îți permite o alimentație atât de echilibrată sau în momentul în care ai o alimentație care nu este foarte bogată în substantenutritive, poți alege să iei unele suplimente alimentare sare să te ajute să îți întărești sistemul imunitar. De aceea este foarte important să alegi corect suplimentele alimentare pe care vrei să le iei astfel încât să te boti bucură de nutrienți de cea mai bună calitate și să ai toate substanțele de care organismul tău va avea nevoie.

Cele mai bune suplimente pentru imunitate

Există mai multe tipuri de suplimente alimentare pe care le poți lua pentru o imunitate foarte bună. Spre exemplu, poți lua suplimente care sunt bogate în vitamina C, această fiind bogată în antioxidanți și care te poate ajută să lupți contra răcelilor. În mod normal poți lua vitamina C din citrice, dar și din legume verzi. Aportul zilnic de vitamina C este foarte important pentru că organismul tău să funcționeze impecabil.

Vitamina E este de asemenea un antioxidanți foarte puternic care te ajută să combați eficient infecțiile. Sunt mai multe alimente care conțîn vitamina E așa cum sunt de exemplu nucile, spanacul și semințele în general. În cazul în care descoperi că ai o carență de vitamina E poți lua suplimente care să te ajute să îți reglezi nivelul de vitamina E în organism.

Vitamina B6 este cea care susține toate reacțiile biochimice din sistemul imunitar. Printre alte alimente bogate în vitamina B6 putem enumeră carnea de pui sau peștele oceanic, însă de cele mai multe ori dietă ta nu va cuprinde și aceste elemente. Prin urmare, o varianta bună în acest sens este să iei suplimente cu vitamina E care să te ajute să îți menții organismul sănătos.

Vitamina D3 este la rândul sau o soluție optimă. Această vitamina ajută corpul să absoarbă calciul și susține sănătatea sistemului osos. Conform studiilor, o treime din adulți au deficit de vitamina D ceea ce duce nu doar la scăderea imunității ci și la alte probleme de sănătate. De aceea, medicii recomandă suplimentele cu vitamina D3, această fiind formă naturală a vitaminei D pe care organismul uman o poate produce în urmă expunerii la soare.

Dacă nu vrei să iei mai multe vitamine individuale, cea mai bună varianta este să iei un complex de vitamine așa cum este ABC multivitamine și minerale Seniori. Acest produs are rolul de a îmbunătăți circulația sângelui datorită proprietăților sale vasodilatatoare și în plus, îmbunătățește circulația cerebrală, circulația în rețînă și în membrele inferioare sau superioare, ameliorând totodată toate simptomele care ar putea să apară odată cu îmbătrânirea. De asemenea, aceste suplimente au și rolul de a fortifică mecanismul de apărarea al organismului contra tuturor radicalilor liberi care pot veni din exterior, datorită efectului antioxidant.

ABC multivitamine și minerale pentur seniori încetinește degradarea funcțiilor organismului determinată de procesul de îmbătrânire și de asemenea, reduce riscul de boli coronariene specifice înaintării în vârstă. În plus, ajută la refacerea organismului în urmă accidentelor vasculare sau iscehmice datorită proprietăților anticoagulante pe care le are.

Luând suplimente pentru imunitate, vei obține de fapt mai multe beneficii și avantaje astfel încât organismul tău să rămână mereu sănătos. Alege doar suplimente cu compoziție naturală, așa cum sunt și cele de la GoVita.