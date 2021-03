Tu stii care sunt efectele stresului pe durata lunga si cum pot fi combatute natural? Afla ACUM!

Una dintre cele mai mari probleme ale secolului XXI este stresul, deoarece la randul sau, el produce numeroase alte probleme. Indiferent care sunt sursele sale, acesta actioneaza treptat, dar sigur, iar amanarea solutionarii sale poate avea repercusiuni majore. Desi este un factor intangibil, el este toxic si are capacitatea de a periclita atat organismul, cat si psihicul.

Pentru a intelege mai bine nocivitatea stresului, iata cateva efecte care pot sa apara pe termen lung, dar si cum sa le previi natural, fara tratamente medicamentoase.

Dezvoltarea unor afectiuni fizice

Chiar daca problemele de sanatate ale corpului sunt primele care se vad, ele nu sunt primele care apar. Stresul sta la baza mai multor afectiuni, de la probleme cu inima, tulburari alimentare si ale sistemului digestiv, pana la diabet si probleme vasculare, neuronale si sangvine.

Incearca sa faci sport cat mai des, indiferent ca iesi in parc si te plimbi sau alergi, ca mergi la sala sau ca faci seturi de exercitii acasa. Miscarea ajuta la eliminarea stresului si, totodata, iti vei imbunatati capacitatile fizice si silueta. Toate organele interne, toate grupele osoase si musculare sunt ajutate prin sport sa functioneze mai bine, sa isi indeplineasca mai bine rolurile.

Dezechilibre psihice si emotionale

Pe langa bolile fizice si dereglarile organelor, capacitatile neuronale si emotionale pot fi si ele afectate de stres. Anxietatea, oboseala si lipsa de rabdare sunt doar cateva semne care prevestesc sechelele cauzate de aceasta toxina intangibila.

Iritatia si starile de nervozitate sunt si ele simpotome care se resimt in mod special in relatia cu cei din jur, fie ca este vorba de colegi de munca, colaboratori si sefi sau ca este vorba de prieteni si familie.

Incearca sa te distantezi fata de probleme, incearca sa gasesti macar un mic element pozitiv intr-o situatie problematica. Zilnic sau saptamanal este bine sa ai cateva momente in care sa iesi din conjuncturile care stau la baza stresului, pentru a-ti recapata rabdarea si pentru a te reface pe cat de mult posibil. Iesi in oras, mergi in vizita sau cheama pe cineva drag la tine si purtati conversatii joviale.

Este recomandat sa discuti problemele cu cei din jur, cu persoanele apropiate, si sa cauti rezolvari, insa, uneori este bine sa pui pauza si sa te axezi pe lucruri complet diferite.

Uneori, poate ca nu te simti sociabil si vrei doar sa te retragi in confortul locuintei, singur. Acest lucru este perfect normal si poate ajuta, mai ales daca folosesti timpul pentru a face activitati placute, aducatoare de hormoni ai fericirii, cu ajutorul carora sa elimini orice stare negativa pe care o experimentezi in acel moment. Unii oameni prefera sa se elibereze intr-un mod creativ, sa citeasca, sa picteze sau sa scrie intr-un jurnal. Altii isi doresc putina adrenalina manifestata in urma jocului pe PlayStation sau chiar al jocului (responsabil) la casino live Sportingbet. Relaxarea are multe forme si conteaza sa o alegi pe cea care te ajuta cel mai mult pe tine, nu pe cea care este buna pentru majoritatea persoanelor.

Stricarea calitatii somnului

Lipsa orelor de somn sau calitatea proasta a acestuia duce la numeroase afectiuni. Pe termen lung, ele au repercusiuni in viata de zi cu zi, indiferent ca e vorba de cariera sau de relatia cu persoanele dragi, cu membrii familiei sau cu prietenii.

Aeriseste camera, odihneste-ti ochii citind sau privind pe geam, daca ai o priveliste in fata locuintei, stai cateva clipe intins pe pat, cu ochii inchisi, respira adanc si incearca sa iti golesti mintea. Vorbeste cu cineva drag si povestiti lucruri placute, amuzante, cat sa poti prin raz sa te eliberezi de stres. Incearca diverse tehnici de relaxare si vezi care ti se potriveste cel mai bine, care te va ajuta sa ai un somn odihnitor.

Poate ca stresul nu este palpabil, vizibil ca o tumoare, insa efectele sale sunt aproape la fel de grave, distrugand o persoana atat in interior, fizic, emotional si psihic, cat si in exterior, prin periclitarea relatiilor cu cei din jur.

Chiar daca unele activitati par puerile, fa-le si devino pentru cateva momente copil din nou. Incearca sa te bucuri de viata, sa razi cat mai des, sa vezi partea plina a paharului si sa devii mai optimist. Astfel, chiar daca nu elimini stresul, ii vei diminua considerabil efectele, mai ales pe termen lung.

Sursele care provoaca stres si nervi sunt numeroase si cel mai adesea variaza destul de mult de la o persoana la alta. Cu toate acestea, modalitatile de relaxare sunt destul de asemanatoare, asa ca nu ezita sa incerci si tu cateva. Poate nu vei simti ca au efect imediat, insa, pe termen lung, te vor ajuta din foarte multe puncte de vedere, mai ales la imbunatatirea calitatii vietii.

