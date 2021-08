Un vaccin anti COVID-19, cel mai bine vândut medicament din toate timpurile

Hepta

Compania Pfizer estimează venturi de 33,6 miliarde de dolari numai din vânzarea vaccinului anti COVID-19 în 2021, acesta devenind astfel unul dintre cele mai bine vândute medicamente din toate timpurile.

Totodată, producătorul american vinde bonduri de un miliard de dolari în Statele Unite pentru finanțarea produceției vaccinului anti COVID-19. Acesta este realizat în colaborarea cu grupul german BioNTech, scrie Bloomberg. Scadența bondurilor este în 2031.

Banii obținuți vor fi folosiți pentru cercetare-dezvoltare și pentru producerea și distribuirea dozelor.

Vânzarea bondurilor se realizează de Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. şi Morgan Stanley.