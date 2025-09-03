Vești bune pentru pacienți. Medicii care își trimit pacienții în clinici private pot fi reclamați direct la Ministerul Sănătății

Măsura vine ca răspuns la numeroasele plângeri legate de practica unor medici care activează atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Cum sunt obligați pacienții să plătească servicii medicale private

Medicii îi îndrumă pe pacienți către investigații în unități private, uneori invocând deficiențe ale echipamentelor din spitalele de stat sau timpi de așteptare prea mari.

„Pur și simplu, doctorul a considerat că nu ține de competența lui și m-a trimis la privat, iar așa am procedat”, povestește Bianca, o pacientă, pentru observatornews.ro.

Diverse reclamații semnalează o presiune asupra pacienților, unii dintre ei vârstnici și cu venituri modeste, să accepte recomandări către anumite clinici private, iar ulterior sunt certați pentru că aleg alte alternative.

„Mama mea este pensionară și a întâmpinat dificultăți. A fost aproape împinsă să meargă într-un anumit cabinet, iar când a prezentat rezultatele altor analize, doamna doctor a criticat-o că nu a urmat indicațiile”, spune o altă persoană.

Formular online pe site-ul Ministerului Sănătății

Formularul online este disponibil pe site doar de o zi și deja Ministerul Sănătății a înregistrat multe sesizări.

Autoritățile promit analizarea atentă a fiecărui caz în parte, iar în situațiile în care se constată abateri, Corpul de Control va interveni cu verificări în unitățile sanitare implicate.

Pentru a depune o reclamație, pacienții trebuie să acceseze site-ul Ministerului Sănătății și să completeze un formular unde trebuie să își înregistreze datele personale, numele spitalului și secției, precum și clinica privată recomandată. „La primirea unei sesizări, vom solicita punctul de vedere al celor implicați pentru a stabili adevărul situației”, a spus Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș.

Asociațiile de pacienți susțin inițiativa dar solicită crearea unei platforme unice care să centralizeze toate tipurile de reclamații și sesizări – de la condițiile din spitale, până la cazurile de mită sau probleme etice - pentru a simplifica accesul pacienților și a spori transparența în sistemul sanitar.