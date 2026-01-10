Terapia cheie pentru inversarea procesului de îmbătrânire urmează să fie testată pe oameni

Bei doi litri de apă pe zi, faci 10.000 de pași, iei suplimentele potrivite și încerci să ai o dietă echilibrată. Bine, poate nu tot timpul, dar te străduiești. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor curajoase, arăți mai în vârstă decât acum zece ani și, cel mai probabil, te și simți așa. Îmbătrânirea este un fapt inevitabil al vieții. O stare de sănătate mai bună poate încetini procesul, dar un lucru este sigur: ceasul biologic va continua să ticăie.

Cu excepția faptului că acest lucru inevitabil ar putea deveni mai puțin inevitabil. Acest lucru se datorează faptului că oamenii de știință sunt pe punctul nu doar de a opri, ci poate chiar de a inversa unele aspecte ale îmbătrânirii. Și dacă acest lucru sună ca un vis SF dintr-un viitor îndepărtat, oamenii de știință ne îndeamnă să ne gândim din nou. Primul dintre aceste medicamente minune de nouă generație va intra în faza de testare pe oameni la începutul acestui an, potrivit Science Focus.

Vârsta biologică este o măsură a vârstei corpului tău, spre deosebire de numărul de rotații pe care le-ai făcut în jurul Soarelui. O măsură bună a acesteia este modul în care genele tale – secțiunile de ADN care conțin instrucțiunile pentru construirea și funcționarea corpului tău – sunt activate și dezactivate. În timp, aceste instrucțiuni genetice devin confuze, iar celulele încep să se comporte diferit față de cum o făceau când erai tânăr, făcând corpul tău să îmbătrânească din punct de vedere funcțional. Conform acestei măsuri, când se nasc bebelușii, vârsta lor biologică este practic zero. Pare evident, dar este un truc biologic remarcabil.

Două persoane a căror vârstă biologică nu este zero, al căror ADN poartă toate semnele îmbătrânirii, își combină celulele și, într-un fel, aceste semne sunt șterse.

Acest lucru se întâmplă în primele stadii ale dezvoltării, când ovulul fertilizat se resetează într-o stare biologică complet nouă. Simplu spus, inversarea literală a îmbătrânirii este un proces biologic încorporat. Cu toții am făcut-o – fiecare dintre noi. Deoarece fiecare dintre noi este o dovadă vie a faptului că organismul își poate reseta vârsta celulară, se pune o întrebare îndrăzneață: putem exploata acest proces la cerere? Intră în scenă profesorul Shinya Yamanaka, care în 2012 a primit Premiul Nobel pentru munca sa de răspuns la această întrebare. Cu șase ani mai devreme, Yamanaka a descoperit patru proteine – numite factori de transcripție – care sunt activate în celulele stem embrionare, celulele principale ale organismului din care provin toate celelalte. Acești „factori Yamanaka” pot fi reactivați în celulele adulte prin activarea genelor care le produc, resetând efectiv ceasul biologic al acestora prin resetarea celulelor la starea de celule stem.

„În mod evident, biologia dispune de instrumentele necesare pentru a realiza această resetare”, afirmă omul de știință și expertul în îmbătrânire, dr. Andrew Steele. „Printr-un noroc remarcabil, am descoperit că doar patru gene pot realiza acest lucru”.

Steele descrie acest proces de reprogramare ca fiind un „cod secret pentru biologia noastră”. Acum, la aproape două decenii de la descoperirea lui Yamanaka, începem în sfârșit să înțelegem cum să îl folosim.

Procesul prin care genele sunt activate sau dezactivate se numește reglarea genelor, iar o parte importantă a acestuia este cunoscută sub numele de reglare epigenetică.

În termeni simpli, „codul epigenetic” este modelul de marcaje chimice care controlează genele active și cele inactive.

Codul tău epigenetic este, în general, un lucru bun: de exemplu, el spune unei celule că este o celulă cardiacă și că, prin urmare, ar trebui să îndeplinească funcțiile unei celule cardiace, cum ar fi bătăile inimii. Dar, desigur, aceste modele se schimbă pe măsură ce îmbătrânim și încep să apară disfuncționalități. După descoperirea factorilor Yamanaka, oamenii de știință și companiile din întreaga lume au realizat rapid potențialul acestora de a combate flagelul îmbătrânirii.

Miliardarii s-au înghesuit, Jeff Bezos de la Amazon susținând Altos Labs, iar Sam Altman de la OpenAI finanțând Retro Biosciences – ambii urmărind tratamente care ar putea inversa aspecte ale îmbătrânirii celulare.

Unul dintre lideri este Life Biosciences, care a valorificat puterea acestui proces pentru o terapie care se așteaptă să intre în studiile clinice pe oameni la începutul anului 2026.

„Platforma noastră se află într-un spațiu numit reprogramare epigenetică parțială”, spune Jerry McLaughlin, CEO al Life Bioscience. „Luăm acel software corupt și îl resetăm la setările din fabrică”.

„Parțial” este cuvântul cheie aici. Activarea completă a celor patru factori Yamanaka resetează celulele complet la starea de celule stem, ceea ce nu ar fi ideal pentru nimeni care le primește ca tratament. La urma urmei, celulele stem nu au roluri specializate. Vă amintiți codul epigenetic care instruiește o celulă cardiacă să bată? Dacă se declanșează o resetare completă, acel cod este șters. Celulele tale ar putea fi din nou tinere, dar tu nu ai mai fi în viață pentru a te bucura de noua strălucire tinerească. Dar David Sinclair, profesor la Departamentul de Genetică al Facultății de Medicină Harvard și fondator al Life Biosciences, a descoperit o soluție practică pentru această dilemă: să se utilizeze doar trei factori Yamanaka, în loc de patru.

„Dacă utilizăm doar trei dintre acești factori, putem acum să luăm acele celule îmbătrânite și deteriorate și să le readucem la stadiul mai tânăr și mai sănătos”, spune dr. Sharon Rosenzweig-Lipson, director științific la Life Biosciences. Ea compară procesul cu o zgârietură pe un disc: „Ștergeți zgârietura și discul va cânta din nou bine”.

Compania intenționează să aplice această metodă mai întâi la ochi. Studiile preclinice pe animale au demonstrat că poate regenera nervul optic după ce acesta a fost literalmente zdrobit, poate restabili pierderea vederii cauzată de glaucom (una dintre principalele cauze ale orbirii la persoanele peste 60 de ani) și poate îmbunătăți pierderea vederii legată de vârstă.

La oameni, tratamentul va fi administrat prin injectare în ochi. Acest lucru poate părea mai puțin confortabil pentru cei dintre noi care sunt mai reticenți la ace, dar se spune că va fi necesar doar o singură dată. Pentru a împiedica inversarea procesului de îmbătrânire să meargă prea departe, terapia este activată numai atunci când pacienților li se administrează doze orale de doxiciclină, un antibiotic obișnuit.

„O vom activa timp de opt săptămâni, administrând pacienților doxiciclină, apoi o vom opri și asta va fi tot”, spune Rosenzweig-Lipson. „Nu credem că va trebui să o repetați odată ce celulele sunt resetate”.

Potrivit lui Rosenzweig-Lipson, ochiul a fost o alegere ușoară pentru primul tratament de acest gen, deoarece se știa cum să se administreze în siguranță acolo. În plus, impactul pe care îl are pierderea vederii asupra vieții unei persoane ar face succesul și mai semnificativ. Deși acest prim tratament este specific pentru ochi, echipa Life Biosciences a confirmat deja că lucrează la un tratament similar pentru ficat, precum și pentru alte tipuri de țesuturi pe care nu le-au dezvăluit încă.

„Putem face asta aproape oriunde”, adaugă Rosenzweig-Lipson. „Indiferent care sunt bolile legate de vârstă cele mai importante pentru dumneavoastră, acestea sunt cele la care ne gândim”.

Deocamdată, Life Biosciences optează pentru o abordare organ cu organ – și pe bună dreptate.

După cum subliniază Steele: „Ceea ce nu putem face în acest moment este să injectăm o terapie genică într-un animal sau om întreg și să ne așteptăm să obținem o copie a acelui gen în fiecare dintre celulele sale”.

Un obstacol major în acest sens este faptul că unele organe absorb mult mai mult din ceea ce intră în corpul nostru decât altele, în special ficatul și rinichii. Asta nu înseamnă că oamenii de știință nu se gândesc la modalități mai ample de a da înapoi ceasurile noastre celulare.

„Vom începe cu indicații individuale, legate de vârstă, și le vom trata pe rând”, spune McLaughlin. „Următoarea etapă este reprezentată de moleculele mici. Credem că, în timp, va exista posibilitatea de a introduce molecule mici care au un răspuns multi-organ și, în cele din urmă, de a reîntineri întregul corp”.

Dar chiar dacă companii precum Life Biosciences rezolvă problema administrării la nivelul întregului corp, este important să reținem că epigenetica noastră este doar una dintre caracteristicile îmbătrânirii.

„Există încă multiple caracteristici pe care nu ne-am aștepta să le abordeze această abordare”, explică Steele, indicând mutațiile ADN-ului ca un exemplu care nu ar fi afectat de modificările epigenomului.

„Deoarece modificați epigenomul, care reprezintă practic modificări la suprafața ADN-ului, ceea ce nu poate face este să corecteze mutațiile care au avut loc în interiorul ADN-ului”, adaugă el.

Rosenzweig-Lipson face o observație similară: „Nu vă modificăm genele, nu vă reparăm genele, nu vă înlocuim genele, nu vă edităm genele. Ceea ce facem este doar să aducem o modificare codului epigenetic”.

Și totuși, în ciuda provocărilor care ne așteaptă, există motive reale de entuziasm. Pentru prima dată, medicamentele intră în faza de testare pentru a combate direct un element fundamental al îmbătrânirii – o trecere de la tratarea simptomelor la încercarea de a o vindeca complet.

(sursa: Mediafax)