Beneficiile uimitoare ale consumului de castraveți. Se recomandă consumul zilnic

Castravetele este o legumă săracă în calorii, dar bogată în nutrienți esențiali, cum ar fi vitaminele și mineralele.

Valori nutriționale per 100 de grame:

Calorii: 16

Proteine: 0,7 grame

Grăsimi: 0,2 grame

Carbohidrați: 3,6 grame

Fibre: 0,5 grame

Vitamina K: 16,4 micrograme (20% din doza zilnică recomandată)

Vitamina C: 2,8 miligrame (4% din doza zilnică recomandată)

Potasiu: 147 miligrame (4% din doza zilnică recomandată)

Acid folic: 7 micrograme (2% din doza zilnică recomandată)

Castravetele este o sursă bună de vitamina K, care este esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor, precum și de vitamina C, un antioxidant important pentru sistemul imunitar și sănătatea pielii. De asemenea, conține potasiu, care ajută la menținerea tensiunii arteriale și la funcționarea normală a mușchilor și nervilor, conform Healthline.

Beneficiile

Castravetele are un conținut ridicat de apă, ceea ce îl face ideal pentru menținerea hidratării. De asemenea, este o alegere bună în perioadele de rehidratare după exerciții fizice intense sau în zilele calde de vară. Castraveții conțin antioxidanți, cum ar fi flavonoidele și triterpenele, care pot ajuta la combaterea radicalilor liberi din organism și la reducerea stresului oxidativ, potrivit DCmedical.

Elimină respiraţia urât mirositoare

De asemenea, castraveţii rezolvă problema respiraţiei urât mirositoare, deoarece au puternice proprietăţi antibacteriene. Tot ce trebuie să faci este să ţii o bucată de castravete în gură pentru o jumătate de minut.

Digestie şi arderea grăsimilor

Castraveţii îmbunătăţesc digestia şi ajută la ardere grăsimilor în exces. Mai mult, elimină toxinele şi sunt buni în orice dietă.

Consumul regulat de castraveți poate ajuta la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase, datorită conținutului lor de potasiu, conform Cleveland Clinic.

Castraveții au un conținut alcalin, ceea ce înseamnă că pot ajuta la menținerea echilibrului pH-ului din corp.

Cum poți consuma castraveții

Castraveții pot fi consumați în mai multe feluri, atât în stare crudă, cât și gătiți.

Salate: Castraveții proaspeți, tăiați felii subțiri sau cuburi, sunt adesea adăugați la salate.

Mâncăruri reci: Castraveții pot fi murați, conservați în oțet sau adăugați în diverse mâncăruri reci, cum ar fi gazpacho sau tzatziki.

Smoothie-uri: Puteți amesteca castraveții proaspeți în smoothie-uri.

Mâncăruri calde: Castraveții pot fi gătiți sau sotați în diverse feluri de mâncăruri, adăugându-le un gust interesant și o textură crocantă.

Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei zilnic un pahar de suc de castravete

Sucul de castravete este o bautura extrem de hidratanta, ce curata si detoxifiaza intregul organism.

Acestia intaresc tesutul osos si hranesc rinichii.Consumul sucului de castraveti ajuta la combaterea efectelor deficitului de vitamina K, care include sangerari nazale, gingivale si vanatai, potrivit livingtraditionally.com.

In plus, studii recente au descoperit ca vitamina K poate juca un rol important in tratarea osteoporozei si Alzheimer-ului, iar consumul acesteia in cantitati mari ajuta impotriva cancerului si a bolilor de inima.

De asemenea, castravetii produc celule rosii din sange sanatoase si stimuleaza sistemul imunitar. Sucul de castravete ofera si o sursa de cupru care ajuta la formarea colagenului, creste absortia fierului si are rol in producerea de energie.

Hidrateaza corpul echilibrand nivelurile de fluid din organism. Acestia combat cancerul deoarece contin glucozide, lignani si apigenina care protejeaza ADN-ul si celulele de la daunele din cauza stresului oxidativ.

Suc de castravete

Ingrediente: 2-4 castraveti organici

Mod de preparare: Se spala castravetii, se taie corespunzator si se baga la blender. Daca nu aveti blender, stoarceti castravetii si amestecati continutul.