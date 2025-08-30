Condimentul banal din bucătărie care scade colesterolul, protejează inima și creierul

Studiile arată că poate reduce colesterolul, sprijini inima, regla glicemia și calma inflamațiile.

Ghimbirul – mai mult decât un condiment

De la ceaiurile fierbinți de iarnă la preparatele asiatice picante, ghimbirul (Zingiber officinale) este nelipsit din bucătărie. Dar dincolo de gust și aromă, are o istorie îndelungată în medicina tradițională. Astăzi, cercetările moderne confirmă multe dintre beneficiile lui: de la combaterea grețurilor, până la reducerea inflamațiilor și susținerea sănătății cardiovasculare.

1. Ghimbirul combate greața

Reduce greața și vărsăturile (dovedit în studii clinice).

Recomandat chiar și de NHS pentru sarcină.

Poate fi de ajutor în greața indusă de chimioterapie sau după operații.

Mecanismul: ghimbirul blochează receptorii de serotonină, acționând asupra creierului și tractului digestiv. În plus, reduce balonarea și gazele.

2. Puternic antiinflamator

Ghimbirul conține gingerol și shogaol, compuși cu efecte antioxidante și antiinflamatorii.

Studiile recente arată că:

reduce activitatea neutrofilelor (celule albe implicate în boli autoimune precum lupus sau artrită reumatoidă);

are efecte antimicrobiene, ajutând la calmarea simptomelor de răceală și gripă (gât iritat, tuse).

3. Ameliorează durerea

Cercetările arată efecte promițătoare în:

osteoartrită – reducerea durerii și rigidității articulare;

dureri musculare după efort intens;

dureri menstruale – eficiență comparabilă cu ibuprofenul.

Explicația: ghimbirul blochează substanțele inflamatorii (prostaglandine și leucotriene) și reduce semnalele dureroase din sistemul nervos.

4. Protejează inima și sprijină diabetul

Un review din 2022 (26 de studii clinice) arată că suplimentele cu ghimbir:

scad colesterolul total, trigliceridele și LDL (colesterolul „rău”) ;

cresc HDL (colesterolul „bun”);

reduc tensiunea arterială.

La persoanele cu diabet de tip 2, ghimbirul îmbunătățește sensibilitatea la insulină, scade glicemia și reduce stresul oxidativ.

În plus, în medicina tradițională este considerat afrodisiac. Studii preliminare pe animale arată că poate susține nivelul de testosteron și circulația sanguină.

5. Susține creierul și previne bolile grave

Protejează celulele nervoase de stresul oxidativ (posibil rol în prevenirea Alzheimer).

Încetinește dezvoltarea anumitor celule canceroase (datele sunt preliminare, în laborator).

Siguranță și recomandări

Ghimbirul este sigur consumat ca aliment sau ceai. Totuși, peste 4 g/zi pot apărea efecte secundare: arsuri gastrice, balonare, diaree sau iritații orale.

Atenție specială pentru: