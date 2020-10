Mai multe cești de cafea pe zi cresc speranța de viață a bolnavilor de cancer de colon

Un studiu realizat de experți de la Institutul Dana-Farber pentru tratamentul și cercetarea cancerului din Boston, Massachusetts arată că, în unele cazuri, cafeaua are un efect uluitor, ameliorând starea...

Achiziționarea limbajului are loc treptat. Depinde de dezvoltarea anatomică (auzul, organele fonatorii, sistemul nervos central etc.) și factorii de mediu (nivel socio-cultural afectiv, familial etc.). Pentru a...