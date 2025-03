Editura Nemira va publica în această toamnă volumul WE DID OK, KID: A Memoir, de Sir Anthony Hopkins

„Păstrez pe telefon o fotografie cu tatăl meu și cu mine pe plajă, când eram mic. Îi spun adesea acelui băiat: We did ok, kid. Mă întreb cum anume un băiat din Țara Galilor, fiul unui brutar, a ajuns aici. Întreaga mea viață este un mare mister. Această carte este povestea mea”, mărturisește Sir Anthony Hopkins.

Născut și crescut în Port Talbot, Țara Galilor, în mijlocul războiului și al depresiei, Hopkins a fost considerat un elev fără viitor. Însă, într-o seară fatidică, vizionarea adaptării cinematografice din 1948 a piesei Hamlet i-a stârnit pasiunea pentru actorie, deschizându-i un drum de neimaginat pentru un băiat galez anonim. Cu multă căldură și o voce deopotrivă captivantă și vulnerabilă, actorul rememorează unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale, oferind o imagine unică asupra strălucirii unora dintre rolurile sale emblematice.

Interpretarea lui Iago i-a adus admiterea la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art, unde s-a aflat sub tutela legendarului Laurence Olivier. L-a întâlnit întâmplător pe Richard Burton în copilărie, în apartamentul profesorului său de artă, iar mai târziu, în culise, înainte de o reprezentație a piesei Equus, ca actor consacrat care își întâlnește eroul. Hannibal Lecter, personajul său iconic, a fost inspirat de prezența înfricoșătoare a lui Bela Lugosi în Dracula și de precizia tăioasă a profesorului său de actorie. Iar interpretarea sa emblematică a rolului principal din piesa Regele Lear a fost inspirată de stoicismul tatălui și bunicului său.

Hopkins privește cu sinceritate și spre momentele mai puțin luminoase ale vieții sale personale. Dependența de alcool l-a costat primul mariaj și relația cu sigurul său copil. Și tot din acest motiv a fost cât pe ce să-și piardă viața, fapt care l-a împins către abstinență, un angajament pe care îl păstrează de aproape o jumătate de secol. În carte, actorul reflectează asupra luptei sale constante de a-și ascunde vulnerabilitatea evitând legăturile emoționale – o tendință moștenită de la bărbații din familia sa – și asupra întrebărilor legate de moarte, pregătindu-se să descopere ceea ce tatăl său numea „Marele Secret”.

Însoțită de o colecție rară de fotografii personale, WE DID OK, KID: A Memoir este o poveste de viață sinceră și captivantă, care dezvăluie un om complex și un artist care a inspirat generații întregi prin interpretările sale memorabile de-a lungul a peste șase decenii.

„Publicarea volumului WE DID OK, KID: A Memoir de Sir Anthony Hopkins în imprintul Orion este o mare bucurie, atât pentru noi, cât și pentru cititorii pasionați de povești autentice. Această carte completează un portofoliu în care se regăsesc deja biografiile unor artiști care au marcat cinematografia mondială, precum Al Pacino (Sonny Boy) sau David Lynch (Spațiul viselor), oferind o perspectivă profundă asupra destinului unui artist excepțional și a luptei sale pentru a-și găsi propria voce. Prin astfel de volume, Orion continuă să aducă în fața publicului român biografii și autobiografii captivante, în care viața și arta se împletesc într-un mod memorabil”, a declarat Marian Coman, editor-coordonator al imprintului Orion.

Volumul WE DID OK, KID: A Memoir va fi disponibil în limba română în această toamnă în librării și online.

Despre autor

Sir Philip Anthony Hopkins este unul dintre cei mai cunoscuți și mai prolifici actori britanici. Și-a început cariera pe scenă, sub îndrumarea lui Laurence Olivier, înainte de a juca în numeroase filme apreciate de critici. Printre cele mai cunoscute apariții ale sale se numără Tăcerea mieilor (The Silence of the Lambs), Rămășițele zilei (The Remains of the Day), Thor, Tatăl (The Father) și multe altele. Cel mai recent rol al său este în seria Those About to Die, iar în viitorul apropiat va apărea în filmul biografic despre familia Maserati, regizat de Bobby Moresco. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii, inclusiv două premii Oscar, patru premii BAFTA, două premii Primetime Emmy și un premiu Laurence Olivier. În prezent, locuiește în Los Angeles alături de soția sa, Stella.