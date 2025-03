Al doilea sezon din „With Love, Meghan”, serialul Netflix al ducesei de Sussex, deja filmat

Meghan a declarat că acesta o arată discutând cu prieteni celebri, nu este despre o căutare a perfecțiunii, ci mai degrabă despre găsirea bucuriei în lucrurile mărunte.

Netflix a spus că al doilea sezon va fi difuzat în această toamnă, arată AP.

„With Love, Meghan” trebuia să aibă premiera în ianuarie, dar ducesa a amânat lansarea din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles și din împrejurimi.

Meghan a anunțat luna trecută că își redenumește compania de stiluri de viață în curs de înființare în As Ever, după ce inițial a numit-o American Riviera. Din această cauză se confruntă cu reacţii negative după lansarea noii sale mărci de lifestyle, „As Ever”, care poartă acelaşi nume ca o marcă de îmbrăcăminte din New York şi New Jersey. Mark Kolski, co-fondatorul mărcii „As Ever” din SUA, a declarat că a aflat despre noua iniţiativă a lui Meghan Markle prin intermediul unui prieten şi că acum caută sfaturi juridice. Pe reţelele de socializare, mai mulţi utilizatori au criticat-o pe Meghan Markle, acuzând-o că nu a verificat disponibilitatea numelui înainte de lansare.

Meghan Markle s-a născut și a crescut în Los Angeles, iar acum locuiește în Montecito, California, cu Harry, ducele de Sussex, și cei doi copii ai lor.

(sursa: Mediafax)