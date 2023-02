Ulei de canabis - proprietati si beneficii

„Ulei de canabis” este un termen larg pentru orice fel de supliment pe bază de canabis folosit pentru ameliorarea simptomelor. Dar adevărata vedeta a suplimentelor naturale pe baza de canabis este uleiul CBD.

Deoarece tot mai mulți oameni preferă tratamentele naturiste, este de la sine înțeles că interesul pentru uleiul de canabis (CBD) este în creștere.

Ce este uleiul de canabis?

Din punct de vedere chimic, CBD este un compus pe care planta de canabis îl conține în mod natural. Acest compus activ, cunoscuți sub numele de canabidiol, vă afectează corpul în multe moduri diferite. În ciuda credinței populare, CBD și marijuana medicală nu sunt interschimbabile, deoarece CBD în sine nu are efecte psihoactive.

Ce efecte are uleiul de canabis asupra organismului?

Pe scurt, CBD interacționează cu sistemul endocannabinoid, un mecanism de comunicare semnificativ în corpul dumneavoastra, care este esențial pentru controlul unei varietăți de procese fiziologice. Canabinoizii sunt atât de vitali pentru sănătate, de fapt, încât creierul nostru își produce propriile canabinoizi.

Un studiu din 2018 a identificat următoarele procese fiziologice asupra cărora canabinoizii au un impact major:

Pofta de mâncare, digestia și metabolismul

Dispoziție, memorie și somn

Percepția durerii

Funcția imunitară (inclusiv inflamația)

Fertilitatea și sarcina

Pentru ce folosesc oamenii cel mai des uleiul de canabis?

1. Durere

Până acum, studiile pe animale au furnizat majoritatea datelor referitoare la capacitatea CBD de a reduce durerea. De exemplu, un studiu din 2017 a indicat că CBD aplicat local pe pielea șobolanilor cu osteoartrită a redus foarte mult durerea și inflamația articulațiilor. Utilizarea continuă a CBD a prevenit, de asemenea, durerea suplimentară și deteriorarea nervilor în aceleași articulații.

2. Anxietate

Un mic studiu lansat în 2019 a arătat rezultate încurajatoare, în ciuda faptului că nu au existat studii clinice extinse care să analizeze uleiul CBD ca tratament pentru fobii, tulburare de panică, tulburare de anxietate socială sau tulburare de anxietate generalizată.

72 de pacienți de la o clinică de sănătate mintală au participat la studiul de două luni și au primit zilnic o capsulă de ulei CBD. Câțiva au primit doze de 175 mg de CBD, însă majorității le-au fost administrate doar 25 mg. Mai mult de 79% dintre pacienți au spus că au fost mai calmi în prima lună și au rămas mai calmi pe parcursul studiului. Nu s-a identificat nicio dovadă a unui risc de siguranță care să limiteze studiile viitoare.

3. Depresie

Studiile pe animale, cum ar fi unul pe șoareci la care depresia a fost indusă chirurgical, implică faptul că CBD poate fi utilizat ca tratament pentru depresie. În acest studiu, CBD a „acționat rapid” asupra receptorilor creierului pentru a crește nivelul de serotonina, un mesager chimic cunoscut a fi crucial în reglarea dispoziției. Un studiu publicat mai recent a constatat că CBD provoacă „efecte susținute asemănătoare antidepresivelor la șobolani”.







Cum se folosește uleiul CBD?

Există patru tipuri principale de administrare a produselor infuzate cu ulei de canabis:

1. Ingerarea

Când uleiul de CBD este ingerat, sistemul digestiv și ficatul îl pot procesa, permițând ingredientelor sale active să circule în tot corpul timp de câteva ore. În mod obișnuit, uleiul de canabis este consumat pe cale orală sub forma de alimente infuzate sau picături, tincturi și capsule. În plus, CBD poate fi consumat sub formă de pulbere cristalină, fără gust și miros și este produsă prin eliminarea întregului material vegetal din plantă.

2. Administrarea sublinguala

Aplicarea sub limba a câtorva picături de ulei, tinctură sau o cantitate mică de pulbere și menținerea acesteia timp de câteva secunde este o altă metodă foarte apreciată de a ingera CBD. Acest lucru face posibil ca componentele active să intre rapid în fluxul sanguin prin membranele mucoase din gură.

3. Topic

Pentru a calma în mod direct durerea și pentru a reduce inflamația, sunt folosite produse infuzate cu CBD aplicate pe piele. Cremele, unguentele, plasturii, șampoanele, supozitoarele, balsamurile de buze, sărurile de baie și lubrifianții personali sunt exemple de produse topice.

4. Inhalarea

Uleiul de canabis inhalat ocolește sistemul digestiv și intră rapid în circulație prin plămâni. Acesta este motivul pentru care utilizarea CBD prin „vaping” a devenit populara.

Este uleiul de canabis sigur?

Experții medicali sunt de acord că CBD este destul de sigur, în ciuda necesității unor cercetări mai ample asupra numeroaselor sale efecte. De fapt, conform unei evaluări a Organizației Mondiale a Sănătății publicată în noiembrie 2017, „CBD la oameni nu pare să aibă consecințe care să sugereze un potențial de abuz sau dependență. În prezent, nu există nicio dovadă că utilizarea CBD pur are efecte negative asupra sănătății publice."

Doar trei efecte secundare frecvente ale CBD au fost menționate într-o evaluare din 2017 a potențialelor efecte secundare.

Oboseală

Diaree

Modificări ale apetitului și greutății

Ce cantitate de ulei de canabis ar trebui să iau?

Nu există o doză „corespunzătoare” de ulei CBD și nici nu există reguli pentru produsele CBD. Doza de CBD va varia în funcție de un număr de variabile, cum ar fi:

masa ta corporală

boala pe care încerci să o vindeci

chimia particulară a corpului tău

cantitatea de CBD prezentă în fiecare tabletă, capsulă, picătură sau gumă

Cu alte cuvinte, există mai mulți factori de care trebuie să luați în considerare atunci când determinați cât de mult CBD să consumați.

Este indicat să începeți cu o doză mai mică și să o creșteți în timp. Aceasta poate include începând cu 20 până la 40 mg pe zi. Creșteți această doză cu 5 mg după o săptămână. Continuați să faceți acest lucru până când simțiți că simptomele dumneavoastră sunt tratate cu succes.

De unde pot achizitiona ulei de canabis?

Există mai multe motive pentru a fi precaut atunci când cumpărați CBD, în special în lumina numeroșilor producători noi care încearcă să profite de interesul în continua creștere pentru acest produs.

Vestea bună este că puteți lua câteva măsuri de precauție pentru a vă proteja împotriva acestor companii și a bunurilor lor.

Asigurați-vă întotdeauna că un laborator terț a testat produsele înainte de a face o achiziție. Aceste laboratoare confirmă că concentrația de CBD a produsului este cea menționată și că nu conține impurități nedorite, cum ar fi metalele grele.

Produsele de cânepă industrială ale companiei ar trebui, de asemenea, certificate ca fiind organice, naturale și fără pesticide, deoarece substanțele chimice suplimentare ar putea contracara avantajele CBD pentru sănătate.

Și desigur, atenție la companiile care fac promisiuni exagerate cu privire la avantajele CBD. Aceste afirmații sunt adesea complet false, ceea ce reprezintă un avertisment că bunurile companiei sunt slabe calitativ.

