De ce îți aranjezi banii în portofel? Obiceiul care dezvăluie trăsături nebănuite ale personalității tale

Psihologii spun astfel că aranjarea banilor în portofel în ordine crescătoare nu are la bază doar pragmatismul.

Ordine mentală și control

Persoanele care aliniază bancnotele în ordinea valorii lor, 1, 5, 10, 50, 100, 500 lei, doresc mențnerea unei structuri zilnice care să le asigure confort psihic.

Acest obicei oferă siguranță și control. Nu este vorba de obsesie, ci despre echilibru emoțional. Și anumite gesturi casnice banale, cum ar fi strângerea mesei, spălatul vaselor, ducerea gunoiului, nu țin doar de curățenia și ordinea gospodăriei, ci oferă și un sentiment de liniște, potrivit a1.ro.

Trăsături de personalitate

Prin urmare, persoanele care mențin ordine în portofel:

-Apreciază predictibilitatea, planifică meticulos și evită improvizația.

-Sunt atente la detalii, responsabile cu banii, evită risipa și se protejează împotriva pierderilor.

-Sunt practice, eficiente și nu le place dezordinea.