Oamenii au un al 6-lea simț. Cum influențează semnalele corpului sănătatea mintală

Acest „al șaselea simț” reprezintă capacitatea de a percepe și interpreta semnalele interne ale corpului, de la ritmul cardiac și respirație până la senzația de foame, sete sau schimbările de temperatură.

Interocepția funcționează permanent, chiar dacă oamenii nu sunt conștienți de ea. Acest sistem ajută organismul să mențină echilibrul și transmite semnale atunci când este nevoie de o schimbare – de exemplu, atunci când apare senzația de sete sau când corpul are nevoie să fie protejat de temperaturi ridicate.

Legătura dintre interocepție și sănătatea mintală

Oamenii de știință investighează tot mai mult rolul interocepției în sănătatea mintală. Studiile sugerează că modul în care o persoană își percepe semnalele corporale poate fi asociat cu afecțiuni precum anxietatea, depresia, tulburarea de stres posttraumatic sau tulburările de alimentație.

Cercetătorii consideră că abilitatea de a interpreta corect semnalele, precum modificarea ritmului cardiac, tensiunea musculară sau respirația, poate influența modul în care creierul evaluează o situație – dacă este una sigură sau una amenințătoare.

În cazul persoanelor cu anxietate, de exemplu, observarea intensă a unor senzații, precum bătăile accelerate ale inimii poate amplifica disconfortul în anumite contexte sociale.

Diferențe între femei și bărbați

O analiză care a inclus 93 de studii a indicat existența unor diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește precizia interoceptivă, în special în sarcinile care implică monitorizarea semnalelor cardiace.

Cercetătorii atrag însă atenția că legătura dintre interocepție și prevalența mai ridicată a unor afecțiuni ,precum anxietatea sau depresia, în rândul femeilor este complexă și necesită investigații suplimentare.

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Interocepția și controlul emoțiilor

Un studiu recent a analizat modul în care senzația de foame influențează starea de spirit și a arătat că persoanele cu o capacitate mai bună de a-și percepe semnalele interne au avut variații emoționale mai reduse.

Potrivit cercetătorilor, aceste persoane nu resimt mai puțin foamea, ci par să fie mai capabile să își mențină echilibrul emoțional atunci când apar schimbări fiziologice.

Rolul interocepției în tulburările alimentare

Una dintre cele mai interesante direcții de cercetare vizează legătura dintre interocepție și anorexia nervoasă. Cercetători de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA), au investigat modul în care persoanele cu această afecțiune percep semnalele provenite din organism.

Rezultatele sugerează că problema nu este doar ignorarea senzației de foame, ci modul diferit în care sistemul nervos procesează aceste informații interne. Astfel, semnalele corpului pot deveni mai greu de identificat și interpretat.

Dezbateri în comunitatea științifică

Deși conceptul de interocepție este tot mai studiat, nu toți cercetătorii sunt de acord cu modul în care este definit. Unii specialiști susțin că termenul este folosit prea larg și că grupează mai multe procese diferite ale organismului sub aceeași denumire.

Chiar și așa, majoritatea cercetătorilor sunt de acord că oamenii sunt mult mai conectați la propriile semnale corporale decât se credea anterior.

Înțelegerea mai bună a acestui mecanism ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor metode noi de prevenție și tratament pentru anumite tulburări mintale. Deși încă există multe întrebări fără răspuns, interocepția ar putea reprezenta una dintre piesele importante în explicarea legăturii dintre corp și minte, notează sciencealert.com.