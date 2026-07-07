Nu mai lua Omega-3 până nu citești asta! 10 detalii ascunse care îți pot distruge sănătatea

Un studiu recent pune la îndoială eficacitatea suplimentelor cu ulei de pește omega-3. Americanii cheltuie peste 1 miliard de dolari anual pe aceste produse. Cercetarea a fost realizată de Keck Medicine, din cadrul Universității din Southern California.

Cercetătorii au analizat impactul uleiului de pește la persoane în vârstă. Participanții erau expuși unui risc crescut de a dezvolta Alzheimer, conform mediafeed.co.

Studiul a urmărit dacă acizii omega-3 ajung, de fapt, la creier. Nivelurile de DHA din lichidul cefalorahidian au crescut cu 17%. Rezultatul arată că suplimentele au fost absorbite eficient de organism. Drumul până la creier nu s-a tradus însă în beneficii cognitive clare.

Participanții nu au avut rezultate mai bune la testele cognitive. Nu a existat o diferență față de grupul care a primit placebo. Imagistica cerebrală nu a arătat o încetinire a îmbătrânirii creierului. Suplimentele nu au prevenit nici atrofia hipocampului, zona legată de memorie. Aproape jumătate dintre participanți purtau gena APOE4, legată de riscul de Alzheimer. Această genă poate influența modul în care creierul procesează omega-3. Cercetătorii spun că sunt necesare studii suplimentare, pentru confirmare.

Cercetătorii sugerează că omega-3 ar putea fi mai benefic prin alimentație. Dieta mediteraneană este bogată, în mod natural, în acești nutrienți. Combinația cu alți nutrienți ar putea spori beneficiile pentru creier.

Sănătatea generală rămâne esențială pentru reducerea riscului de Alzheimer. Exercițiile fizice, somnul de calitate și alimentația echilibrată sunt recomandate constant. Obiceiurile sănătoase de viață sunt comparate cu întreținerea regulată a unei mașini. Cercetătorii explorează și medicamente care ar ajuta creierul să folosească mai bine omega-3. Studiul sugerează o reevaluare a rolului suplimentelor cu omega-3 pentru creier. Acestea nu par să fie măsura preventivă pe care mulți o sperau. Cercetătorii recomandă, în schimb, schimbări mai ample ale stilului de viață.

Practic:

Omega-3 ajunge în creier, dar efectele sunt limitate.

Nu îmbunătățește memoria și nici performanțele cognitive.

Nu încetinește îmbătrânirea creierului.

Genetica (APOE4) poate influența eficiența suplimentelor.

Dieta mediteraneană ar putea fi mai benefică decât suplimentele.

Exercițiile, somnul și alimentația sunt mai importante pentru sănătatea creierului.

Stilul de viață sănătos reduce riscul declinului cognitiv.

Se caută tratamente care să valorifice mai bine omega-3.

Modul în care creierul folosește omega-3 este complex și diferă de la o persoană la alta.

Omega-3 nu este soluția miraculoasă pentru prevenirea bolii Alzheimer.

(sursa: Mediafax)