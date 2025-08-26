Planta minune care scade tensiunea arterială și te ajută să dormi

„Mușețelul acționează ca un tranchilizant ușor”, spune dieteticianul Beth Czerwony, de la Clinica Cleveland. „Această plantă te va ajuta să dormi.”

Beneficii pentru sănătate

Efectul calmant al ceaiului de mușețel poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, reducând riscul unui eveniment cardiac.

Această plantă care seamănă cu o mică margaretă este plină de vitamine și minerale, precum potasiu și calciu. Potasiul este un electrolit care ajută la menținerea sistemului nervos, protejează sănătatea oaselor, previne pietrele la rinichi și reglează ritmul cardiac, potrivit UCLA Health.

Consumul de alimente bogate în potasiu reduce riscurile de hipertensiune arterială și boli de inimă care vin însoțite de o dietă bogată în sare, potrivit Asociației Americane a Inimii.

Majoritatea americanilor nu consumă suficient potasiu, iar experții recomandă consumul a 2.600 mg pentru femei și 3.400 mg pentru bărbați pe zi. O cană de ceai de mușețel conține aproximativ 21 de miligrame de potasiu, potrivit Centrului Medical al Universității din Rochester.

La fel ca potasiul, calciul menține oasele puternice și dinții sănătoși. „Inima, mușchii și nervii au nevoie de calciu pentru a funcționa corect”, notează Clinica Mayo.

Muțelelul conține substanțe cu proprietăți antiinflamatorii, conform studiilor citate de Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering. Inflamația poate duce la anumite boli cronice și cancere. Persoanele care beau ceai de mușețel pot avea un risc mai mic de deces din cauza bolilor de inimă și o potențială protecție împotriva unor tipuri de cancer, potrivit Facultății de Medicină Harvard.

Compușii chimici din mușețel s-au dovedit a fi utili în controlul sau chiar prevenirea diabetului, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Leeds.

Atenție la riscuri

Persoanele însărcinate ar trebui să evite mușețelul, potrivit Academiei Americane a Medicilor de Familie, deoarece ar putea declanșa naștere prematură. La fel ar trebui și persoanele cu antecedente de alergii severe deoarece mușețelul poate fi contaminat încrucișat cu polen de la alte plante.

Pentru majoritatea oamenilor, planta este considerată sigură atunci când este consumată într-o ceașcă sau două de ceai.

„Ceaiul de mușețel este foarte sigur, așa că, dacă funcționează pentru tine, nu există niciun motiv să nu-l mai bei”, spune Suzanna Zick, profesor asociat de cercetare la Universitatea din Michigan, potrivit independent.uk.

