Viața se schimbă la fiecare șapte ani? Teoria care fascinează milioane de oameni

Potrivit acestei perspective, fiecare ciclu de șapte ani marchează încheierea unei etape și începutul unei noi versiuni a sinelui, cu schimbări în relații, carieră, valori și obiective.

Susținătorii acestei teorii leagă transformările de două concepte principale: regenerarea organismului și ciclurile astrologice, în special cele asociate planetei Saturn. Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste explicații nu sunt confirmate de dovezi științifice și trebuie privite ca interpretări simbolice, nu ca fapte demonstrate.

Schimbarea organismului la fiecare șapte ani

Una dintre cele mai răspândite afirmații este că organismul își înlocuiește toate celulele o dată la șapte ani. În realitate, biologia arată că diferitele tipuri de celule au ritmuri foarte diferite de regenerare.

Unele celule, precum cele ale pielii sau ale mucoasei intestinale, se reînnoiesc în doar câteva zile sau săptămâni, în timp ce altele, inclusiv o parte dintre neuronii din creier, pot rămâne neschimbate pe tot parcursul vieții. Din acest motiv, ideea unei „reînnoiri complete” a organismului la fiecare șapte ani este considerată un mit.

Între psihologie și astrologie

În astrologie, ciclurile de șapte ani sunt asociate cu mișcarea lui Saturn, planetă considerată simbol al maturizării, responsabilității și transformărilor importante. Potrivit acestei tradiții, la fiecare șapte ani apar momente de reevaluare și schimbare în viața unei persoane.

Astrologia nu este însă recunoscută ca disciplină științifică, iar legătura dintre poziția planetelor și evoluția psihologică a oamenilor nu a fost demonstrată prin cercetări.

De ce simți că treci prin schimbări majore?

Psihologii explică faptul că oamenii trec, în mod natural, prin etape de dezvoltare pe parcursul vieții. Intrarea într-un nou deceniu de viață, schimbările profesionale, întemeierea unei familii, pierderea unei persoane apropiate sau alte evenimente importante pot determina reevaluarea priorităților și redefinirea identității.

Aceste transformări nu urmează însă un calendar universal și nu apar obligatoriu la intervale fixe de șapte ani.

Citește și Secretul schimbărilor de durată: Cum să îți construiești obiceiuri mai bune

O teorie incitantă

Mesajele despre „noua versiune a ta” sau despre „închiderea unui ciclu de șapte ani” sunt frecvent întâlnite în cărți de dezvoltare personală și pe rețelele sociale. Pentru multe persoane, ele au valoare simbolică și pot reprezenta un prilej de reflecție asupra schimbărilor din propria viață.

Specialiștii recomandă însă ca astfel de teorii să fie privite ca instrumente de introspecție și nu ca explicații validate științific pentru transformările prin care trece fiecare individ.

În cele din urmă, schimbarea face parte din experiența umană, însă ritmul în care aceasta are loc diferă de la o persoană la alta și este influențat de factori biologici, psihologici și sociali, nu de existența unui ciclu universal de șapte ani, notează collective.world.