Secretul schimbărilor de durată: Cum să îți construiești obiceiuri mai bune

Specialiștii în psihologie susțin însă că nu este nevoie să aștepți un an nou pentru a face o schimbare. Orice moment perceput ca un „nou început” poate deveni impulsul de care ai nevoie pentru a adopta obiceiuri sănătoase și de durată.

Stabilirea unui „nou început”

Psihologii explică faptul că oamenii sunt mai motivați să își schimbe comportamentul atunci când cred că încep un nou capitol din viață. O zi de naștere, începutul unei săptămâni, prima zi a unei luni sau chiar mijlocul anului pot crea această senzație de restart și îi pot determina pe oameni să își urmeze mai ușor obiectivele.

Cercetările din domeniul economiei comportamentale arată că aceste repere temporale îi ajută pe oameni să se desprindă mental de eșecurile din trecut și să privească schimbarea cu mai mult optimism.

De ce renunțăm la rezoluții

Deși rezoluțiile de început de an au reputația de a fi abandonate rapid, specialiștii spun că imaginea este mai nuanțată. Multe persoane reușesc să respecte cel puțin o parte dintre obiectivele propuse, iar succesul depinde mai puțin de momentul în care încep și mai mult de modul în care sunt construite aceste obiective.

Experții recomandă alegerea unor ținte realiste și ușor de măsurat, în locul unor intenții generale precum „vreau să fiu mai sănătos” sau „vreau să fac mai mult sport”.

Cum se formează un obicei

Psihologii subliniază că motivația este importantă la început, însă obiceiurile sunt cele care susțin schimbările pe termen lung. Repetarea aceleiași acțiuni în același context transformă, treptat, comportamentul într-o rutină care necesită tot mai puțin efort.

Studiile arată că un obicei poate avea nevoie, în medie, de aproximativ 66 de zile pentru a deveni automat, însă perioada diferă în funcție de dificultatea activității. În cazul exercițiilor fizice regulate, procesul poate dura chiar câteva luni.

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Înlocuiește obiceiurile vechi cu unele noi

Specialiștii recomandă să nu încerci doar să elimini un comportament nedorit, ci să îl înlocuiești cu unul benefic.

De exemplu, în locul unei gustări bogate în zahăr poate fi introdus un aliment mai sănătos, iar în timp noul comportament poate deveni răspunsul automat în aceeași situație.

Bucură-te de proces, nu doar de rezultat

Cercetările arată că persoanele care găsesc plăcere în activitățile zilnice necesare pentru atingerea unui obiectiv au șanse mai mari să persevereze.

Psihologii recomandă alegerea unor activități care oferă satisfacție pe parcurs, nu doar la final. De exemplu, exercițiile fizice pot deveni mai atractive dacă sunt făcute împreună cu un prieten sau în timp ce asculți un podcast ori o carte audio.

Cum îți crești șansele de succes

Experții recomandă câteva strategii simple pentru menținerea motivației:

stabilește obiective clare și ușor de măsurat;

repetă aceeași activitate în același moment al zilei;

împarte obiectivele mari în pași mici;

monitorizează progresul constant;

privește zilele mai puțin reușite ca oportunități de învățare, nu ca eșecuri.

De ce motivația scade la jumătatea drumului

Psihologii spun că este normal ca entuziasmul inițial să se diminueze după o perioadă. Acest fenomen, numit de unii cercetători „problema de mijloc”, apare frecvent în cazul obiectivelor pe termen lung.

Pentru a evita abandonarea planului, specialiștii recomandă împărțirea obiectivului în etape mai mici și celebrarea progresului realizat, chiar dacă acesta pare modest.

Concluzia cercetărilor este că schimbările durabile nu depind doar de voință, ci mai ales de obiceiurile construite în timp. Un nou început poate reprezenta impulsul necesar, însă consecvența este cea care transformă intențiile în rezultate, potrivit bbc.com.