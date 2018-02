Pericol de incendiu sub capotă: Rechemări la Ford

Ford România a anunțat chemarea în service a 462 de autoturisme pentru posibile defecțiuni ale motorului care ar putea duce la izbucnirea unui incediu sub capotă. Sunt vizate de campanie modelele Fiesta ST, Kuga, Focus, C-Max și Transit Connect propulsate de 1.6 EcoBoost care au fost fabricate între 2013 și 2015. “La vehiculele afectate, supraîncălzirea localizată a chiulasei motorului poate fi cauza fisurării chiulasei, provocând o scurgere de ulei sub presiune, care poate duce la incendii în compartimentul motorului”, se arată în notificarea trimisă de Ford către ANPC. La nivel mondial, Ford a demarat rechemarea a 360.000 de autoturisme pentru remedierea acestui defect. Acțiunea în service presupune instalarea unui senzor al nivelului lichidului de răcire, actualizarea software-ului computerului central, pentru ca șoferul să beneficieze de avertizări sonore și vizuale când nivelul lichidului scade sub limita necesară. Toate operaţiunile se fac pe cheltuiala Ford.