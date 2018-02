Următoarea generaţie Opel Corsa, inclusiv cea electrică, va fi produsă exclusiv în Spania

Opel, producătorul auto german deţinut acum de grupul francez PSA, a anunţat că noua versiune a modelului său de oraş Corsa va fi produsă exclusiv în Zaragoza, Spania, din 2019, a anunţat miercuri şeful Opel, Michael Lohscheller, transmite Reuters.



În plus, versiunea complet electrică a celei mai bine vândute maşini Opel va intra în producţie din 2020 tot la Zaragoza, care devine astfel prima fabrică din Europa a PSA care va produce un model electric Opel.



Acesta este un important pas înainte pentru fabrica din Zaragoza şi marchează începutul unei noi ere, a declarat Michael Lohscheller.



În 13 februarie, Opel şi reprezentanţii angajaţilor au semnat un acord privind condiţiile de lucru şi noile investiţii din Zaragoza. Opel Corsa este produs în Spania din 1982, de atunci fiind produse peste zece milioane de vehicule.



Săptămâna trecută, Opel a dezminţit informaţiile apărute în publicaţia germană Handelsblatt, conform cărora ar fi înregistrat anul trecut pierderi de un miliard de euro (1,24 miliarde de dolari).



Citând surse din Consiliul de Administraţie, Handelsblatt susţine că Opel, pe care General Motors (GM) a vândut-o în august grupului PSA, a raportat pierderi operaţionale de peste un miliard de euro în 2017. În 2016, divizia europeană a General Motors, alcătuită în principal din Opel şi brandul britanic Vauxhall, a avut pierderi de 257 de milioane de dolari, după pierderi de 813 milioane de dolari în 2015.



Un purtător de cuvânt al Opel a declarat că raportul publicat de Handelsblatt este fals.



"Această cifră nu există în interiorul Opel/Vauxhall, deoarece nu este disponibilă", a afirmat reprezentantul Opel pentru Automotive News Europe.



În cei 19 ani în care a fost deţinută de GM, Opel a înregistrat pierderi.



Directorul general al PSA, Carlos Tavares, speră să redreseze grupul auto german, aşa cum a făcut cu PSA, care şi-a revenit după ce a fost aproape de faliment. Tavares susţine că achiziţionarea Opel va duce la reduceri de costuri în cadrul grupului, chiar facă fabricile Opel şi Vauxhall sunt mai puţin eficiente decât cele ale PSA.



În pofida noilor lansări din 2017, inclusiv SUV-ul compact Grandland X, vânzările Opel au scăzut cu 5% anul trecut, la 936.753 vehicule, conform datelor JATO Dynamics, în timp ce piaţa auto europeană a înregistrat un avans de 3,3%.



Conform strategiei prezentată în noiembrie, Opel intenţionează să redevină profitabil până în 2020 şi să ofere versiuni electrice ale tuturor vehiculelor sale de pasageri până în 2024. Până atunci, compania vrea să ajungă la o marjă de profit de 2%, urmând să crească la 6% până în 2020.



Folosind tehnologia Peugeot, Opel intenţionează să ofere versiuni electrice ale tuturor vehiculelor sale de pasageri până în 2024. Patru maşini electrice vor fi lansate până în 2020.



Pentru a redeveni profitabil, Opel intenţionează să reducă pragul de rentabilitate (break-even point) - sau numărul maşinilor vândute la care începe să facă profit - la 800.000 de vehicule.



În martie, producătorul auto francez a acceptat să achiziţioneze Opel cu 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari). Combinarea PSA cu Opel şi brandul său britanic Vauxhall va crea al doilea mare producător auto în Europa, în urma grupului german Volkswagen şi înaintea alianţei Renault-Nissan. În urma tranzacţiei, PSA va controla 16% din piaţa auto europeană, fiind depăşită doar de Volkswagen, cu o cotă de piaţă de 24%. Entitatea combinată va putea produce anual cinci milioane de vehicule.



Decizia PSA de a achiziţiona grupul german a provocat îngrijorări privind pierderea locurilor de muncă la Opel, care are aproximativ 33.500 de angajaţi în Germania, Polonia, Ungaria, Austria, Spania şi Italia. Vauxhall are 4.500 de angajaţi în Marea Britanie, la fabricile din Ellesmere Port şi Luton.

