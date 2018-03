A renuntat la scoala, dar a ajuns miliardar!

La 89 de ani, Li Ka-shing, cel mai bogat om din Hong Kong, a anuntat recent ca se retrage la pensie. O decizie care pune capat unei lungi cariere marcata de un fler deosebit si de talentul de a investi la momentul potrivit.

Li a creat un imperiu tentacular care se intinde in aproximativ 50 de tari ale lumii si in diferite sectoare de activitate, de la comertul cu amanuntul si telecomunicatii, la servicii si porturi. Omul de afaceri, ale carui principale societati sunt CK Hutchison, CK Asset Holding, CK Infrastructure Holdings si Power Assets Holding, a devenit emblematic in fosta colonie britanica, revenita sub jurisdictia Chinei in 1997.

Li s-a nascut in provincia chineza Chanozhou, in 1928. In anii 1940, familia sa a fugit in Hong Kong. La 12 ani a renuntat la scoala, dupa moartea tatalui sau. La 15 ani muncea deja intr-o fabrica de materiale plastice. In 1950, cu 8.700 de dolari, tanarul a lansat prima afacere, o mica intreprindere specializata in flori de plastic, Cheung Kong.

Ulterior, el a investit in imobiliare, averea cumulata treptat ajutandu-l sa intre, in anii 1960, si in alte sectoare: distributie, telecomunicatii, servicii. Potrivit Financial Times, la varsta de 30 de ani, Li Ka-shing stransese suficienti bani incat sa iasa la pensie. Compania lui producea, printre altele, jucarii pentru Hasbro.

Dar nu, omul de afaceri a preferat sa mearga mai departe, orientandu-se spre active din strainatate. Urmatorul mare pas a fost preluarea participatia bancii HSBC la societatea comerciala Hutchison Whampoa, inglodata, la acea data, in datorii. A fost primul chinez care a cumparat o companie britanica. Si-a continuat expansiunea, investind in special in imobiliare si energie in Canada.

Acum, societatile gestionate de Li sunt prezente, printre altele, in Regatul Unit, in Olanda, Noua Zeelanda si in Portugalia. Potrivit Forbes, firmele omului de afaceri din Hong Kong numara 310.000 de angajati in intreaga lume. "El merita supranumele de Superman, dar probabil nu este facut pentru rolul de indicator al viitorului", comenta, in 2015, Global Times, publicatie apropiata Partidului comunist chinez.

"Investitiile lui Li sunt precum o picatura de apa comparativ cu dimensiunile economiei chineza", nota mai departe semantarul materialului. Totus, in clasamentul mondial al celor mai bogati oameni, Li Ka-shing ocupat pozitia 23, la trei locuri in spatele fondatorului Alibaba, Jack Ma si la sase trepte distanta de Pony Ma, patronul gigantului chinez al internetului, Tencent. Averea lui este estimata la 34,9 miliarde de dolari.