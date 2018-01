Carrefour, pregatit sa isi asume riscuri!

Pentru Carrefour, 2017 a fost un adevarat cosmar, extrem de dificil la nivel global. Grupul francez va anunta, marti, un “plan de transformare”, conceput in cel mai mare secret.



Liniste totala din partea conducerii marele jucator de pe piata de retail. Starea de furie ia amploare printre sindicatele care se tem de concedieri masive. Subiect care, marti, nu va fi abordat, pentru ca reprezentantii lucratorilor trebuie instiintati in prealabil. Totusi, CGT crede ca isi vor pierde locul de munca “pe putin 10.000” de oameni, adica aproximativ 10% din cei 115.000 de salariati cat numara Carrefour in Franta, la sfarsitul anului trecut.

FO, primul sindicat al grupului, a anuntat o greva pentru 8 februarie. “Am fost destul de tacuti in ultimele luni, noua conducere ocupandu-se de problemele intreprinderii inainte de a anunta planul de transformare”, a recunoscut directorul financiar al Carrefour, Matthieu Malige.

In pofida unei cifre de afaceri anuala in crestere cu 3%, la 88,24 miliarde de euro, grupul a anuntat, totodata, o revizuire in scadere a previziunilor sale vizand rezultatul operational pe 2017. De altfel, planul de transformare urma sa fie prezentat la sfarsitul anului trecut, dar a fost amanat fara explicatii oficiale. Iar orice incercare a presei de a obtine fie si cea mai mica informatie, s-a izbit de un zid: “Nu comentam!”.