Sabău cel Mare și Bun: „Este o binecuvântare să-l avem antrenor”

„Fără Neluțu Sabău, U Cluj o lua iar la vale, prin ligile 2-3. Uitați ce a pățit Timișoara. Unde e acum Poli Timișoara, frații noștri studenți? Însă venirea lui Sabău a instaurat seriozitatea la U. O seriozitate pe care clubul nu a mai cunoscut-o de foarte mulți ani”, ne-a spus un suporter clujean, care susține că nu a ratat niciun meci de la promovarea în prima Ligă, acel baraj în care i-au retrogradat pe „frații de la Dinamo”.

Numirea lui Sabău, crucială

În ultimii ani U Cluj a avut mai mulți antrenori, însă niciunul nu a reușit să facă o echipă. Fie că s-au numit Adrian Falub, Bogdan Lobonț, Costel Enache, Erik Lincar sau Eugen Neagoe, niciunul nu a reușit să creeze un grup care să readucă spiritul lui U din anii 60, când „Șepcile Roșii” câștigau singurul trofeu, Cupa României, în fața lui Dobrin. A venit însă „Moțul” Ovidiu Sabău. Inițial pe post de salvator, pentru 4 luni. Apoi a fost convins să rămână permanent. Sezonul trecut a ratat cu puțin ambele obiective, Cupa și play-off-ul. Anul acesta, însă, a început excelent campionatul. Lider al Superligii, după 9 etape echipa este neînvinsă, a avut succese cu Rapid, Dinamo și, mai ales!, CFR Cluj, a făcut egal cu FCSB la București, meci în care a dominat clar campioana. Dintre acestea, emblematică este victoria din Giulești, cu un Rapid ultraîncărcat cu entuziasm de Marius Șumudică. Un 2-0 destul de nedrept pentru U Cluj la felul în care s-a jucat. Sabău a predat o lecție fostului coleg de la Rapid din perioada Lucescu.

Sub conducerea lui Sabău, echipa a arătat o defensivă solidă și un atac eficient, jucătorii dau senzația că se găsesc pe teren și legați la ochi, iar rezultatele din prima parte a campionatului reflectă această consistență. „Seriozitatea lui Sabău inspiră întregul colectiv. Nu ai cum să nu-i asculți și să-i îndeplinești indicațiile. Omul ăsta degajă seriozitate în jurul lui. «Contaminează» totul cu bun-simț. Nu-l poți contrazice, pentru că nu ai de ce. Cred că până și indisciplinatul Mitriță ar fi mielușel în fața lui Sabău. Este o plăcere să-l vezi dând indicații de la marginea terenului. Ne-a bucurat ca jucător, ne bucură și ca antrenor”, a mai spus suporterul.

Derby Sabău-Gâlcă

Pe măsură ce sezonul avansează, speranțele fanilor sunt mari, iar Universitatea Cluj are toate șansele să mențină acest parcurs excelent de până acum, având în vedere consistența jocului și ambiția demonstrată de echipă. Dacă va continua în acest ritm, echipa ar putea deveni una dintre marile favorite ale sezonului. Un prim „examen studențesc” va fi duminică, la Cluj, când vine Universitatea Craiova. Oltenii par a fi în cădere de formă. Au pierdut 8 puncte în ultimele trei etape, 1-2 cu Dinamo, 1-1 cu Rapid și 0-2 la Iași. Au coborât de pe primul loc și nici jocul nu a arătat mare lucru. Craiova depinde în acest moment doar de mofturile lui Mitriță, singurul care poate schimba soarta unui meci. „Se pare să i-a mai luat o dată mințile Dumnezeu de când a fost la națională. Se pare că nu a învățat nimic din sfaturile lui Lucescu. OK, a făcut un meci excelent la națională cu Lituania, dar să-l vedem la fel de altruist și la club. Să mai lase obrăznicia, grătarele cu patronul și să fie mai serios. Nu știu dacă Costel Gâlcă îl poate ține în frâu. Am văzut cum s-a comportat cu ceilalți antrenori care au tot fost la Universitatea. I-a cam săpat pe toți. Problema este că echipa depinde de el. Nu-l poți ține pe tușă că ajungi la retrogradare fără el în teren”, i-a transmis un suporter oltean lui Mitriță.

„Am cerut conducerii liniște la echipă și am acea liniște”

Încă de când a acceptat postul de antrenor la U Cluj, Sabău a pus niște condiții, în afară de transferuri, la care să fie consultat. A cerut liniște și libertate în deciziile pe care le ia la echipă. „U Cluj nu a mai fost niciodată într-o situație atât de bună, dar sper că nu am jucători care să se mulțumească cu atât. Important e să îi facem fericiți și pe oamenii care investesc, care cred în noi. Să nu uităm că tot ce am reușit este pentru că ne-am pregătit foarte bine. Liderii își fac treaba bine, se înțeleg între ei, se vizitează. Nistor și Chipciu respectă colegii, iar colegii îi respectă pe ei. Nu se bagă nimeni, cei din spate doar ne asigură bugetul, liniștea, e un avantaj mare pentru mine”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după victoria din Giulești.

Sperăm să intre repede Lukic şi Cicâldău. Deja am pierdut cam multe puncte, iar cei doi ne vor ajuta să ne revenim. Un punct în trei meciuri este foarte puțin pentru Universitatea. Constantin Gâlcă, antrenor Universitatea Craiova