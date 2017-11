Ce se ascunde in spatele deciziei Chinei de a deschide sectorul financiar

Companiile straine vor putea prelua participatii majoritare (51%) in intreprinderi financiare chineze din domenii precum gestiunea de active, brokeraj. Iar pana in 2020, ele vor putea poseda chiar si 100%, fata de 49% in prezent.

O masura similara a fost introdusa si in sectorul asigurarilor, unde pragurile vor fi ridicate in totalitate in urmatorii cinci ani. De asemenea, va fi suprimat plafonul de 25% fixat pentru participatiile straine in bancile chineze. Confruntata cu un grad urias de indatorare din partea intreprinderilor si a autoritatilor locale, China "trebuie sa isi diversifice sursele de finantare, apeland la investitori straini", spune Oliver Rui, profesor la China Europe International Business School, din Shanghai.

Pe de alta parte, prin aceasta masura se doreste incurajarea investitorilor internationali sa se intereseze de bursa chineza, dominata de jucatori mici. "Deschizand-si sistemul financiar, Beijing spera sa avanseze spre principalul sau obiectiv, acela de a face din yuan o moneda de rezerva mondiala", comenteaza Shen Jianguang, economist sef la Mizuho Securities.

Pentru grupurile strine, acest decret deschide o serie de oportunitati. "Pentru ele, cele mai interesante sectoare sunt brokerajul, gestionarea de active si asigurarile. Noile de clase de mijloc chineze au acumulat economii substantiale si sunt in cautarea unor parghii pentru investitii, in special in institutiile expuse pietelor internationale", explica expertul.

Totusi, in pofida acestor masuri, China ramane o piata dificila pentru bancile straine. "Ele se confrunta cu numeroase restrictii, care le interzic, printre altele, sa gestioneze bunurile clientilor lor chinezi in afara granitelor tarii", precizeaza Jianguang, mentionand ca nu trebuie subestimata concurenta locala.

"Bancile chineze au devenit extrem de competitive si au avantajul ca sunt cunoscute pe piata naionala", a continuat analistul. In fata dificultatii de a se impune in China, numeroase banci straine, precum JPMorgan, Citigroup sau Goldman Sachs au revandut in ultimii ani cotele detinute in intreprinderile mixte infiintate in tara.