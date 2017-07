Cum am pierdut trei miliarde de euro

AlexRaths/Getty Images/iStockphoto Falling Euro banknotes isolated on white background Falling Euro banknotes isolated on white background Vezi galeria foto





România a pierdut aproximativ trei miliarde de euro fonduri structurale și de coeziune, bani puşi gratis la dispoziţia ţării noastre de către Uniunea Europeană pentru perioada 2007-2013. Mai grav este că nici banii absorbiţi, circa 17 miliarde de euro, nu au ajuns în construcţia de autostrăzi, spitale sau în alte investiţii importante, ci în saloane de cosmetică, exploataţii piscicole sau sere de roşii. Eşecul se repetă, la indigou, şi în perioada 2014-2020. Din suma de 30,84 miliarde de euro, ce a fost alocată României, nu am luat aproape nimic, până acum.

Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European a discutat ieri la Bruxelles despre cauzele care au dus la o slabă absorbţie a fondurilor europene în România, în perioada 2007-2013. Țara noastră ocupă ultimul loc între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește absorbția fondurilor europene pentru perioada 2007-2013, exceptând Croația, care a aderat la Uniunea Europeană în 2013, conform documentului dezbătut în Parlamentul European. Cauzele identificate de parlamentarii europeni sunt deficitara coordonare a autorităților de management responsabile cu gestionarea fondurilor europene, precum și obstacole administrative și legislative.

Statisticile se contrazic

Birocraţia şi nepăsarea legată de fondurile europene sunt atât de mari, încât nici măcar nu se ştie cu exactitate câţi bani am absorbit, datele instituţiilor române se bat cap în cap cu cele de la Bruxelles. România a atins o rată de absorbție de 85% potrivit estimărilor europene și de 89% potrivit datelor oficiale prezentate de autoritățile române, în condițiile în care media Uniunii Europene este de aproximativ 95%. În plus, Banca Naţională a României a indicat în ultimul Raport de Stabilitate o rată de absorbţie de 90,44% în anul 2016.

Dezastru în 2017

Deși s-a trecut de jumătatea noului exercițiu bugetar, 2014-2020, România are acreditate doar două dintre cele 10 autorități de management, instituțiile care gestionează fondurile europene, selectează proiectele și monitorizează implementarea lor, se arată în documentul prezentat în Parlamentul European. În comparație, Polonia are acreditate 24 din 25 de autorități, Cehia are acreditate 11 din 11, Slovacia 10 din 10, Bulgaria 10 din 11, iar Ungaria are acreditate 9 din 10.

