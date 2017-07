Doar trei companii au depăşit anul trecut borna de un miliard de lei profit net

Karina Knapek/INTACT IMAGES





Cele mai profitabile 10 companii active pe piaţa românească au raportat în 2016 un profit net de aproape 8,8 miliarde de lei, sensibil mai mare decât cel raportat în 2015 de companiile intrate în top 10, când a fost de cinci miliarde de lei. Pe lângă majorarea profitabilităţii, anul trecut a consemnat şi revenirea în acest top a sectorului bancar, vârf de lance fiind Banca Transilvania care a fost în 2016 cea mai profitabilă firmă din România.

Spre desosebire de 2015 când nicio companie nu a raportat un profit net mai mare de un miliard de lei, anul trecut au depăşit această bornă trei companii. Potrivit datelor transmise de Registrul Comerţului acestea sunt Banca Transilvania - 1,228 miliarde de lei, Hidroelectrica - 1,227 miliarde de lei şi Romgaz - 1,024 miliarde de lei. Per total cele mai profitabile 10 companii au realizat un profit net de 8,8 miliarde de lei cu un număr de 69.859 de angajaţi. Sub aspectul profitabilităţii per angajat, topul este răsturnat, el fiind condus de o companie care s-a plasat abia pe locul nouă între cele mai profitabile fompanii.

Numărul salariațiilor din companiile care au depus situațiile financiare aferente anului 2016 a scăzut cu 90.000 la finalul anului trecut față de anul precedent, de la 4 milioane în anul 2015 la 3,91 milioane anul trecut, se arată într-un studiu Creditinfo.

Profitabilitatea per angajat este perceput ca un indicator al eficienţei echipei manageriale care arată cât de judicios a utilizat aceasta forţa de muncă. El este extrem de util, în special, în analiza competitivităţii unei companii comparativ cu altele din acelaşi domeniu de activitate. Evoluţia lui este însă puternic influenţată de gradul de tehnologizare al producţiei, de evoluţia pieţei, iar particular, în cazul României şi de schimbările legislative intempestive.

Angajaţii BAT, cei mai performanţi

Cei 674 de angajaţi ai compania British American Tabacco BAT i-au adus acesteia un profit net de 672,336 milioane de lei, ei reuşind să fie cei mai eficienţi salariaţi din economie. Pe locul doi s-au situat cei 3.335 de salariaţi ai producătorului de energie Hidroelectrica, fiecare dintre ei generând un profit net de 368.115 lei anul trecut.

Băncile revin în forţă

Sistemul bancar conduce topul profitabilităţii pe 2016 prin Banca Transilvania, cu un profit net de 1,228 miliarde de lei. Alături de ea se mai regăsesc Banca Comercială Română, poziţia 5, cu un profit net de 886,085 milioane de lei, şi BRD-Groupe Societe Generale SA, poziţia 7, cu un profit net de 755,557 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Registrul Comerţului. Din punct de vedere al profitabilităţii per angajat, Banca Transilvania s-a plasat anul trecut abia pe locul cinci cu 157.623 lei/angajat, în timp ce BCR a ocupat poziţia a şasea cu 125.188 lei/angajat, iar BRD pe şapte cu 102.690 lei/angajat.

Retailul pe ultima poziţie

Dintre marile lanţuri de retailer, doar Kaufland a reuşit să intre anul trecut în Topul Premium al companiilor active pe piaţa românească. Dacă în 2015 retailerul german se plasa pe poziţia a treia, cu un profit net de 648,918 milioane de lei, anul trecut a prins abia poziţia a zecea, deşi şi-a majorat profitul net la 653,320 milioane de lei. Având printre cele mai mici salarii din economie, foarte aproape de salariul minim, cei 14.380 de angajaţi ai reţelei Kaufland au generat companiei anul trecut un profit net de 45.432 lei/angajat, ei fiind cei mai „ineficienţi” dintre salariaţii companiilor cele mai profitabile. Deşi nu figurează în topul celor mai performante companii, concurenţii lor de la Lidl (profit net 217,744 milioane de lei) au reuşit anul trecut cu un numar de 4.265 de angajaţi să aibă o profitabilitat netă per angajat de 51.053 lei. Podiumul în retail a fost închis de reţeaua Metro Cash&Carry (profit net 103,433 milioane de lei), cu o profitabilitate per angajat de 24.984 lei cu un numar mediu de 4.140 de angajaţi.

Cele mai profitabile companii şi angajaţi în anul 2016

Companie Profit net (mil. lei) Nr. de angajaţi

Banca Transilvania 1.228 6.934

Hidroelectrica 1.227 3.335

Romgaz 1.024 6.102

OMV Petrom 907,853 14.380

BCR 886,085 6.096

Continental Automotive Products 755,557 2.445

BRD 728,280 7.092

Dedeman 713,094 8.421

BAT 672,336 674

Kaufland România 653,320 14.380

Perla sistemului energetic, compania Hidroelectrica, a raportat în anul in care a ieşit din insolvenţă un profit record, având o marjă a profitului brut de circa 45%