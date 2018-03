(P) Fonduri europene pentru culturile de goji

Cei care vor să înființeze plantații de goji vor avea la dispoziție, din acest an, și finanțări din fonduri europene. Astfel s-ar putea dezvolta foarte mult plantațiile din țara noastră, dar și piața de desfacere, care acum este limitată de cantitatea relativ mică de fructe Goji produse în România. Goji nu mai este de ceva timp doar un hobby, ci a devenit o foarte bună afacere de viitor, cu condiția să

fie respecați pașii spre o cultură de calitate, respectiv, utilizarea unui material săditor certificat, să fie puse în practică recomandarile cultivatorilor cu experiență, cu privire la aplicarea tehnologiei de cultură sau să fie înteles sistemul de plantare și fertilizare.

Pentru un proiect finanțat din fonduri europene, respectiv, o plantație de goji de minimum un hectar, cultivatorul poate să obțină o sumă minimă de 50.000 de euro, cu un procent de cofinanțare care poate ajunge la numai 10%, dacă plantația va fi bio. Cei care au avut deja succes în afacerea goji le recomandă agricultorilor care vor să înființeze astfel de plantații să se documenteze foarte bine, înainte de a începe să cultive, mai ales acum, când li se oferă posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă. „Avem o experiență de peste cinci ani în plantațiile de goji și peste 700 de clienți care au cumpărat de la noi material săditor certificat. Oferim consultanță celor care doresc să se ocupe de aceste culturi și îi sfătuim, dacă doresc o cultură de calitate, să caute în primul rând material săditor de bună calitate și certificat, având grijă să nu cumpere de oriunde plante pentru care nu se oferă niciun fel de garanție. Oamenii mai trebuie să înțeleagă faptul că o plantație necesită investiții, atât în bani, cât și în timp și muncă, măsuri de prevenție și de intervenție, în cazul în care apar probleme, pentru că plantele nu cresc pur și simplu, fără irigare și feritilizare corespunzătoare, sau fără a le acorda atenție”, explică Adrian Nicolae, proprietarul Goji Bio Brașov, care deține în prezent două plantații de goji, una în județul Brașov, care se întinde pe o suprafață de două hectare, certificată bio, și una în curs de înființare, la Balaciu, Ialomița, precum și singura pepinieră certificată bio în România, oferind și consultanță specializată pentru cei interesați de înființarea unei culturi de Goji.

Pași obligatorii pentru finanțare

Înainte de toate, trebuie realizat un plan de afacere, bazat pe realitățile din teren. Trebuie avută în vedere o echipă completă, un loc accesibil tot timpul anului, tehnologie de cultură bazată pe experiențe similare, material săditor certificat sau metodele de plantare. Orice etapă sărită poate produce costuri suplimentare mai târziu, dacă nu chiar poate duce la închiderea plantației. Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate, cultivatorii vor fi nevoiți să colaboreze cu pepiniere autorizate și certificate, pentru a înființa plantațiile. Ca orice fruct comercializat în România, fructul de Goji trebuie să provina dintr-o cultură înregistrată, să existe o trasabilitate a acestuia, precum și o răspundere a cultivatorului. Să existe transparență cu privire la tehnologia de cultură utilizată, la proveniența și soiul materialului săditor utilizat, totul pentru a garanta calitatea fructelor și, bineînțeles, sănătatea cumpărătorului. Din singura pepinieră de Goji certificată bio în România, Goji Bio Brașov oferă material saditor certificat. „Cultura de goji este introdusă pe lista culturilor eligibile pentru obținerea finanțărilor din fonduri europene. Înseamnă că toți cei care vor să obțină bani europeni trebuie să cumpere plante certificate, de la pepiniere cu experienta, care pot oferi garanția calității plantelor. Am avut discuții cu reprezentanții AFIR și considerăm că va fi o oportunitate enormă pentru cei interesați de acestă cultură. Practic, calitatea unei plantații de Goji realizată cu fonduri europene este mult mai mare, investitorul având posibilitatea să achiziționeze din start produsele de cea mai bună calitate, plante Goji intrate pe rod, sisteme de irigație de ultimă generație, fertilizanți recomandați în cultura ecologică și, de ce nu, utilajele necesare administrării plantației”, mai spune reprezentantul Goji Bio Brașov. Pericolele sunt numeroase pentru cei care nu au cunoștințe suficiente, mai ales pentru că pe piața necontrolată se comercializează și material săditor dintr-un soi sălbatic, local, asemănător cu goji, iar cei care cumpără fără să cunoască plantele nu-și strică doar propriile culturi, ci pot îmbolnăvi cumpărătorii.

După o experiență de peste cinci ani, am reușit să avem rezultate importante, putem spune unice în România, dacă nu chiar în Europa. Într-o perioadă când toata lumea se consideră Bio, din singurul motiv că utilizează doar gunoiul de grajd în cultura de Goji, noi deținem o plantație de Goji certificată Bio încă din 2014. Adrian Nicolae, proprietarul Goji Bio Brașov

Goji Bio Brașov este sursa de înființare a multor culturi Bio de Goji din România. Consultanța pe care o oferă se bazează exclusiv pe utilizarea produselor permise în cultura ecologică.

Înființarea unei culturi de Goji presupune o investiție de cel putin 15.000 de euro pentru un hectar, în funcție de dotările pe care le deține cultivatorul când începe cultura. Valoarea materialului săditor, are o pondere importantă în aceste costuri, dar și un rol pe măsură, restul fiind investiții în sistem de irigații, îngrijirea solului, fertilizare, etc.

Ce trebuie să știm despre productivitate

Cel mai mic preț pentru un kg de Goji comercializat în România este de 20 de lei pe kg, la producător, adică dublu față de cel al căpșunelor, al murelor sau fragilor, care sunt la fel de greu de administrat ca și goji. Marele avantaj al plantațiilor de goji este timpul foarte lung de recoltare, din iunie până în octombrie, când fructele îngheață pe plantă.

O plantă poate costa de la 10 lei (15-20 de cm înălțime) până la 25 de lei (peste 1 m înălțime, de anul al doilea). Oferta sufera modificari substantiale pentru infiintarea de plantatii. “La maturitate, planta dă cel puțin 3 kg de fructe, dacă este bine îngrijită și are condiții optime. Comportamentul unei plante din grădină este diferit față de cel al plantei din cultura de pe câmp. Am cunoscut cultivator care a făcut o tonă pe sezon din 500 de plante. Se pot scoate între șapte și zece tone de fructe la hectar in functie de tipul de plantare”, mai spune cultivatorul. În timp ce cătina începe să producă fructe din al patrulea an de la înființarea plantației, goji poate să ajungă la maturitate și să aibă producție într-un an, in functie de varsta plantei de Goji achizitionata.

Investiții pentru întreaga piață

În aceasta primavara se va deschide cel mai mare centru de colectare a fructelor de Goji din Romania. „Inițiativa este a unor tineri cu foarte multă experiență în agricultură, pe care i-am ajutat sa infințeze o cultură importantă de goji, oferindu-le consultanță și materialul săditor de calitate. Ei dețin deja două centre în care colectează și distribuie fructe în supermarketuri și în hypermarketuri. Încrederea de care se bucură i-a determinat să-și dorească să comercializeze și goji. Goji Bio Brasov crede în acest proiect, motiv pentru care le-am pus la dispoziție lista cu toate culturile înființate de noi în ultimii ani. Înființarea acestui centru vine în ajutorul tuturor cultivatorilor de Goji din România. Iată că vechea întrebare, „noi unde o să vindem”, are din acestă primavară și un răspuns”, spune Adrian Nicolae, proprietarul Goji Bio Brașov.

Începând cu o plantație de Goji, certificată Bio în 2014, am dorit să facem lucrurile, în continuare, cum trebuie. Astfel, în 2017 am devenit singura pepinieră certificată bio din România. Sunt realizări unice, pe care ni le-am dorit pentru a face deosebirea între noi și restul cultivatorilor.

Pepiniera Goji Bio Brasov este autorizată, deține experiență în creșterea plantelor de Goji și se poziționează ca principalul furnizor din țară de material săditor certificat, care oferă și consultanță specializată.

Pentru a se garanta o cultură productivă, este nevoie de material săditor de bună calitate, certificat. „O plantă de calitate poate face diferența între o cultură bună și un eșec. Modul în care acesta a fost ținută în pepinieră, soiul ales, tehnologia de cultură aplicată pe plantă, garanția oferită de producător și, nu în ultimul rând, certificarea, necesară pentru a ști că ai achiziționat ceea ce ai comandat. Toate astea pot influența productivitatea unor arbuști de Goji în camp. Valoarea unei plante de Goji este dată de vârsta acesteia, mărime și vigurozitate. Un aspect important este dacă planta de Goji provine din semințe sau butași. Deși produce același fruct plin de vitamine, o plantă din semințe poate produce fructe de diferite forme, mărimi sau chiar gusturi. Nu influentează beneficiile, dar pentru o plantație se recomandă utilizarea unor plante din butași, pentru o producție uniformă de fructe Goji. Chiar și aici, la înmulțirea prin butașire, selecția se va face după un arbust ajuns la maturitate, care a confirmat productivitatea, rezistența și uniformitatea fructelor de Goji. Testele arată că nu există diferențe între proprietățile fructelor din diferite regiuni geografice sau subsoiuri.