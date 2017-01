Iohannis: Am primit informaţii despre cum se vede la nivel de Guvern construcţia bugetului pe 2017

El a precizat că doreşte un buget "sustenabil, solid", cu un deficit sub 3% şi cu 2% din PIB alocat pentru Apărare.



"Avem promisiuni că aceste lucruri vor fi realizate. (...) Important e să avem un buget care ţine cont de toate aceste condiţionalităţi", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.



Şeful statului a subliniat că este obligatoriu ca deficitul bugetar să se încadreze în 3%.



"Nu va fi deloc uşor de construit un buget pe măsurile care au fost deja aprobate şi cu încadrarea într-un deficit de 3%, dar el este obligatoriu. (...) Asta este o chestiune care aparţine Guvernului, care va veni cu soluţii. (...) Asta este problema Guvernului şi a Parlamentului să vină cu un buget care este sustenabil şi se încadrează în această cerinţă", a arătat Iohannis.



Preşedintele a precizat că întâlnirea cu membrii Cabinetului a fost una aplicată, în care a fost analizat efectul primelor măsuri luate de Guvern.



"Am solicitat şi am primit informaţii despre cum se vede la nivel de Guvern construcţia bugetului pentru 2017", a spus el.



Klaus Iohannis a arătat că a convocat întâlnirea cu membrii Guvernului deoarece existau îngrijorări cu privire la construcţia bugetului.



"Exact din acest motiv am convocat această discuţie şi cred că este foarte bine că am avut această întâlnire pentru a vedea cum se percepe şi într-o parte şi în alta", a precizat preşedintele.