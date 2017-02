Iohannis, despre buget: Este riscant

DIANA OROS





Klaus Iohannis consideră că bugetul de stat pe 2017 este problematic şi riscant, declarându-se îngrijorat de faptul că există riscul real să se depăşească deficitul de 3%. Preşedintele a anunţat că va lua decizia pentru promulgare sau retrimitere în Parlament în zilele următoare.

"Mi s-a părut corect să cunosc opinia Guvernului înainte de a lua o decizie pe promulgare sau retrimitere în Parlament. Bugetul, la o primă analiză pe care am făcut-o, este unul problematic şi riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate, pe de altă parte se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depăşească deficitul de 3%. Nu putem să nu vedem că aici avem de-a face cu o sumă extraordinar de mare la aşa-numitele credite de angajament - sunt credite de angajament prevăzute în sumă de 54 de miliarde - care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori. Toate aceste lucruri le-am transmis Guvernului, care are un punct de vedere propriu, pe care probabil îl va transmite şi în spaţiul public. În ansamblu trebuie să recunosc că sunt îngrijorat'', a spus şeful statului, după întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu şi ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan. El a precizat că va aprofunda analiza bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale pe acest an.