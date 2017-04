Isărescu: Un credit trebuie dat înapoi. Dacă ți-ai făcut o casă esti robul casei, nu al băncii

Cei care iau un credit trebuie să știe că un credit luat trebuie dat înapoi, iar dacă ai luat un credit nu ești rob al băncii, ci a ceea ce ai făcut cu banii, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, la cea de-a XXV-a ediție a Simpozionului anual de istorie și civilizație bancară "Cristian Popișteanu", cu privire la educația financiară.

"Oamenii călătoresc cu avionul, dar nu trebuie să știe neapărat cum funcționează motorul cu reacție, dar trebuie să știe că se urcă în avion și că acolo sunt niște reguli precise și să accepte, chiar cei care călătoresc frecvent cu avionul, plictiseala aceea cu măsurile de siguranță. Dacă călătorești mult cu avionul te și gândești: mă, ce mă tot omoară ăștia cu...Așa și când intră în bancă. Trebuie știe că intră într-o bancă, nu intră în altă parte. Trebuie să știe că un credit trebuie dat înapoi. Lucruri pe undeva simple. Dacă te împrumuți pe 30 de ani, apoi 30 de ani e o viață de om adult. Nu este împrumut de azi pe mânie. Am ajuns robul băncii! Ai ajuns robul a ceea ce ai făcut cu banii. Dacă ți-ai făcut o casă ești robul casei, nu neapărat robul băncii", a spus Mugur Isărescu, cu referire la educarea financiară a populației.

Acesta a afirmat că băncile, chiar dacă sunt plicticoase, când cineva le calcă pragul, precum în avion, trebuie să la facă instrucțiunile "plictisitoare": "Ați intrat într-o bancă! Aveți serviciile acestea".

"Nu trebui neapărat, cum spun unii, cred că este o greșeală, domnule să îi învățăm toate clauzele abuzive, neabuzive. Acesta este treaba avocaților....Ei trebuie să știe că a lua un credit înseamnă a lua un credit și trebuie să te organizezi să dai banii înapoi, ceea ce nu este deloc ușor. Creditul, am mai spus-o de câteva ori aici, are o perioadă de mare euforie, durează câteva zile, când îl iei și pe urmă o perioadă de mare durere când începi să-l dai înapoi. Și această mare durere poate să dureze și 20 de ani, 30 de ani. Te înnebunește. Nu cred că e stres mai mare pentru un om decât să știe că are o datorie pe care trebuie să o ramburseze în fiecare săptămână. Cam acesta cred că trebuie să facă educația", a declarat Mugur Isărescu.

Banca Națională a României organizează, miercuri, cea de-a XXV-a ediție a Simpozionului anual de istorie și civilizație bancară "Cristian Popișteanu".

Potrivit instituției, ediția din 2017 va avea tema "Banca Națională a României și Primul Război Mondial. Anul 1917" și va fi dedicată aniversării a 137 de ani de la înființarea BNR, a 150 de ani de la adoptarea leului ca monedă națională și a 50 de ani de la apariția revistei "Magazin Istoric".

AGERPRES