Low cost-ul bate tot ce mișcă în aer și pe uscat

Concuraţa pe care o fac, în ultimii ani, companiile aeriene low cost celorlalte tipuri de transporturi, pare de neoprit. Blue Air, Wizz Air şi Ryanair au înregistrat creşteri constante, de peste 10% pe an, fiecare, iar Vola.ro, care vinde bilete de avion, a raportat o creştere de 51% în 2016, faţă de 2015, şi se pregăteşte de un nou record, anul acesta. La succesul acestor companii a avut o contribuţie semnificativă şi colaborarea cu agenţiile de turism din România, care nu au mai obţinut discounturi de la Tarom şi celelalte companii mari. Şi cursele interne au crescut vânzările low cost.

Aeroportul Henri Coandă, pe care se înregistrează cel mai mare trafic aerian din țară, a avut în primele şase luni ale acestui an 6 milioane de pasageri - cu 20% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Topul companiilor care efectuează cele mai multe zboruri este deschis de Tarom, urmat de Wizz Air, Blue Air, Rzanair şi Lufthansa. În acest clasament, compania de stat înregistrează pierderi record, iar cele trei companii low cost au creşteri spectaculoase, de la un an la altul. Una dintre explicaţiile pentru pierderile colosale de la Tarom este concurenţa directă cu zborurile low cost, la care se adaugă lipsa totală a unei strategii pentru a atrage agenţiile de turism. Un bun exemplu ar fi ruta externă Bucureşti-Roma, pe care Tarom ar fi putut să câştige prin vânzarea biletelor prin agenţiile de turism, însă acestea nu au nimic de câştigat dintr-o astfel de colaborare. Pe aceeaşi rută operează companiile de zboruri low cost, care oferă preţuri chiar mai mici decât la tren sau la autocar, pentru două ore de călătorie. “În ultimul an, cele mai populare destinații de zboruri au fost Italia, Marea Britanie, Spania, Germania și Franța, iar cele mai căutate destinații de city break au fost Roma, Dubai, Milano, Barcelona și Paris. Cea mai lungă călătorie a fost de 40 de nopți, în Magdeburg, iar cea mai scumpă a fost o rezervare de 15 persoane, în Kemer, în valoare de 17.491 de euro”, explică Daniel Truică, Managing Partner și Cofondator Vola.ro, companie care vinde bilete de avion ale companiilor low cost.

Intrarea pe piaţa Turismului

Companiile low cost sunt preferate inclusiv de agenţiile de turism. “Cu mulţi ani în urmă, agenţiile de turism aveau comisioane importante de la companiile aeriene şi cumparau biletele de avion pentru turişti cu discounturi mari faţă de preţul oficial de vânzare. Acum lucrurile s-au schimbat, iar o agenţie de turism cumpără biletul de avion cu acelaşi preţ ca şi turistul care îl poate achiziţiona direct de pe site-ul companiei aeriene. De aceea există la agenţii comisioanele de 10-20 de euro la bilet, pentru ca agenţia să îşi acopere costurile cu angajaţii, iar clientul, în schimb, primeşte consiliere din partea agentului de turism, în caz de nevoie. Pe scurt, dacă apar greve sau anulări de zboruri, clientul are la dispoziţie un agent care îl ajută să-şi rezolve problema şi îi găseşte cele mai potrivite soluţii, îi caută alte bilete, îl rerutează pe alte avioane, etc.”, explică Razvan Pascu, consultant în marketing turistic, Travel Communication Romania.

Zboruri ieftine pe cursele interne

Companiile aeriene low cost câștigă foarte mult din cursele interne, pentru care lansează oferte mult mai bune decât Tarom, dar și decât CFR Călători sau cele ale autocarelor, pe distanţe mari. „Problema transportului feroviar şi a celui rutier în România este infrastructura și nu se întrevăd schimbari prea curând. De aceea, companiile low cost au speculat foarte bine nevoia unor zboruri pe rute interne și de aceea multe dintre zboruri au grad de ocupare peste 60%. Iar creșterile cresc spectaculos. În 2016, volumul vânzărilor de bilete de avion pe platforma Vola.ro a crescut cu aproximativ 51%, față de anul 2015 şi ne aşteptăm la noi creşteri, anul acesta. Cel mai ieftin bilet de avion vândut de noi a costat 2,4 euro, pe cursa București – Timișoara”, mai spune reprezentantul Vola.ro.

Cum se pot găsi cele mai bune oferte la biletele de avion

Românii au renunţat la serviciile Tarom şi CFR Călători de când au învăţat să caute cele mai avantajoase oferte lansate de companiile low cost care operează aceleaşi rute. “Aceeași călătorie costă triplu la Tarom şi nu mi se oferă nimic în plus, în afară de numele companiei. Nu am nevoie de mâncare şi băutură în 45 de minute de zbor. Eu fac drumul Iaşi-București și retur chiar și de două ori pe săptămână, în ultimii ani. De când există zborurile low cost pe această rută, am renunțat la Tarom, după ce am observat – și nu doar eu, ci toți cunoscuții mei – că ni se vindeau cele mai scumpe bilete, sub pretextul că nu mai erau locuri ieftine, apoi vedeam că toate celelalte locuri rămâneau neocupate în avion”, mărturisește un om de afaceri. Aceeaşi rută se poate parcurge cu trenul în mai mult de zece ore, iar preţul este de 180 de lei, la clasa a doua, dus-întors. În plus, compania Tarom nu a aplicat nicio strategie prin care să ofere ceva în plus faţă de celelalte mari companii aeriene de pe piaţă, din punct de vedere al serviciilor oferite clienţilor.

“Nu există un algoritm clar pentru a descoperi biletele de avion cele mai ieftine, dar sunt câteva detalii pe care îi încurajam pe toți turiștii să le urmeze, pentru a descoperi prețurile cele mai competitive: să evite călătoriile last minute și să-și rezerve biletul de avion cu cel puțin șase săptămâni înainte de data călătoriei, să urmărească perioadele de promoții, să aibă datele de plecare și retur cât de cât flexibile. La fel și orarul de zbor. De asemenea, să folosească programele de fidelitate ale agențiilor și ale companiilor aeriene”, explică Daniel Truică, Managing Partner și Cofondator Vola.ro. Tarom şi CFR Călători sunt în continuare alese de cei care au bagaje multe, pe rutele pe care concurează cu zborurile low cost, dar nu pentru că au o strategie mai bună decât a companiilor aeriene mari, ci doar pentru că ajung în România. Şi aici, însă, concurează cu autocarele, care au preţ mai mic. „Diferenta dintre tren, autocar și avion nu mai este cea de preț sau, mai bine zis, prețul nu este singurul factor care contează. Sunt români care preferă sa stea doua zile în autocar până la Roma sau Londra, pentru a beneficia de kilogramele în plus pe care le pot lua. Același lucru se poate spune și în legătură cu alegerea trenului”, explică Daniel Truică.

Dacă ar fi să comparăm prețul unui bilet de avion din 1997 cu cel al unui bilet din 2017, vom constata că sunt bilete mult mai ieftine pe anumite rute, promoții foarte multe, beneficii mai multe pentru cei care călătoresc frecvent. Daniel Truică, Managing Partner și Cofondator Vola.ro

Ca să ajungă la Roma, cei care vor să plece cu trenul de la Bucureşti trebuie să se pregătească de o călătorie de două zile, până la Veneţia, iar de acolo să ia alt tren, spre Roma. Călătorilor li se recomandă să-şi ia o marjă de eroare de circa şase ore, pentru a fi siguri că nu pierd următorul tren, din cauza întârzierilor care pot să apară pe calea ferată. Cu autocarul se călătoreşte două zile şi jumătate şi se doarme pe scaun.

București-Roma, București-Londra, București-Paris și retur sunt cele mai căutate rute externe, iar București-Iași, București-Constanța, București-Cluj și retur sunt cele mai frecventate rute interne, pe care călătorii au de ales între zboruri ieftine și zboruri foarte scumpe sau zeci de ore petrecute în tren sau în autocar, la prețuri mai mari.