Profesiile liberale şi PFA-urile lovite în plin

Ordonanţa de Urgenţă 79, care aprobă modificările mult discutate ale Codului Fiscal, a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Surpriza este că au apărut diferenţe între proiectul de Cod Fiscal publicat spre dezbatere pe site-ul Ministerului Finanţelor şi varianta publicată în Monitorul Oficial.

Prevederile diferite lovesc în angajaţii care mai realizează venituri şi ca Persoanelor Fizice Autorizate (PFA) sau din activităţi independente. Dacă în proiectul de modificare a Codului fiscal aceştia erau scutiţi de plata CAS şi CASS pe motiv că plătesc aceste dări la stat pe contractul de muncă, la firma unde sunt angajaţi, în ordonanţa care a fost publicată în Monitorul oficial scrie negru pe alb că ei trebuie să plătească, şi a doua oară, cel puţin la nivelul salariului minim brut pe economie. Ei vor plăti de la 1 ianuarie contribuţiile mărite (25% şi 10%), apoi impozitul pe venit de 10%, cu menţunea că baza de calcul este tot salariul minim.

Iată textul legii aşa cum a apărut în Monitorul Oficial. “Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia”, se arată în articolul 151 al Ordonanţei de Urgenţă 79.

Ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, îi descurajează pe românii care muncesc. Îi pune să plătescă asigurări la sănătate şi la pensii şi la salarii şi la sumele câştigate în afara salariului