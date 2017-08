Victor Ponta confirmă că a vrut să vândă TAROM

Fostul premier Victor Ponta a confirmat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a vrut să vândă TAROM, aşa cum a afirmat în spaţiul public un fost director al companiei, informaţia fiind "una absolut corectă".



"În anul 2015 ( nu 2013) am avut discuţii personale, oficiale şi detaliate la nivel de CEO sau Preşedinte cu Turkish Airlines, Qatar, Emirates şi Etihad (4 din cele mai puternice şi bogate Companii aeriene din lume ), le-am prezentat intenţia Guvernului României de a avea un investitor strategic pentru TAROM - care să ofere aeronave noi şi de mai multe tipuri, să mărească semnificativ numărul de destinaţii, să modernizeze şi să aibă un plan clar de dezvoltare pe termen lung! Ca argument principal am prezentat datele oficiale (...) care arătau că începând cu 2011 până în 2015 TAROM şi-a redus în fiecare an pierderile - acum vedeţi că această situaţie s-a schimbat în 2016 cu Guvernul "Tehnocrat", iar în 2017 cu Guvernul "Dragnea" dezastrul vine cu paşi mari!", a arătat deputatul PSD.



Potrivit acestuia, TAROM nu poate să supravieţuiască doar cu promisiuni pompoase în competiţia de pe piaţa europeană şi mondială.



"Spre deosebire de prostiile populiste anunţate de cuplul comic Dragnea - Cuc eu ştiu sigur că TAROM nu poate să supravieţuiască singur cu discursuri pompoase în competiţia de pe piaţa europeană şi mondială! Dincolo de problemele generate de competiţia cu firmele low cost TAROM are prea mulţi angajaţi 'la sol', management politic şi neprofesionist, iar ratele pentru achiziţiile faraonice fără noi venituri vor epuiza rapid şi ultimele resurse din conturi. Faptul că ai cumpărat la suprapreţ 2 aeronave refuzate de Pegasus (o companie privata din Turcia care are deja o flotă de 3 ori mai mare decât TAROM) şi că la sosirea acestora s-au bulucit pe pista şi preşedintele Camerei Deputaţilor, şi primul ministru şi ministrul Transporturilor arată doar o mentalitate de ţară săracă latino-americană care se miră când vede un avion mediu curier (între timp Wizz Air sau RyanAir îşi mai cumpărau câteva zeci şi luau milioane de pasageri din Romania)! Directorul general al TAROM a demisionat, dar Consiliul de administraţie rămâne pe poziţii. Cine sunt administratorii TAROM: un tânăr de 33 de ani din Giurgiu, un fost agent de vânzări şi un grup de angajaţi 'născuţi' consilieri", a afirmat fostul premier.



El a adăugat în context că Grecia şi-a închis Compania Naţională în 2009, la fel Bulgaria şi Ungaria, Air Serbia şi Alitalia au fost cumpărate de Etihad, Austrian de către Lufthansa, Cehia a acceptat investiţia din Coreea de Sud.



"TAROM poate să aibă viitor dacă se asociază cu o mare Companie europeană sau mondială şi dacă un management profesionist face reformele şi schimbările necesare. Dincolo de semnificaţia şi mândria naţională, TAROM reprezintă un caz emblematic despre direcţia în care merge România. Putem să mergem spre reducerea pierderilor, deschidere, transparenţă şi strategie de dezvoltare pe termen lung cum făceam în 2015 - sau mergem pe populism, şmecherie ieftină, demagogie, şi lăcomie pe termen scurt, ca în 2017 cu 'Programul Dragnea'? După cum se arată lucrurile, văd că deocamdată suntem pe scenariul 2 - ceea ce înseamnă falimentul României în 2-3 ani şi aplicarea principiului 'după Dragnea, Cuc & Co - POTOPUL' ", a mai susţinut fostul preşedinte al PSD. AGERPRES