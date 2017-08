80% dintre angajaţii români consideră că relaţia defectuoasă cu şeful le afectează productivitatea

Pentru aproape 80% dintre angajaţii români, relaţia defectuoasă cu şeful le influenţează productivitatea, iar 88% dintre aceştia susţin că acest aspect le afectează inclusiv viaţa personală, arată un sondaj realizat de platforma de recrutare online eJobs, remis joi AGERPRES.



Potrivit sondajului, 35% dintre angajaţii români spun că au o relaţie tensionată cu şeful lor, principalele motive fiind, din punctul lor de vedere, lipsa respectului (89%), lipsa comunicării (88%), favoritismul şi subaprecierea (86% fiecare).



La polul opus, dintre cei care declară că au o relaţie bună sau foarte bună cu şeful lor (65% din totalul respondenţilor), 98% spun că acest lucru contribuie la creşterea productivităţii lor la job şi 86% consideră că relaţia bună cu şeful le influenţează pozitiv şi viaţa personală.



'Clişeu sau nu, relaţia şef-subaltern a devenit o preocupare reală a managerilor care îşi doresc să creeze un mediu de lucru orientat către performanţă. Mulţi angajaţi ajung să-şi părăsească locul de muncă din cauza relaţiilor nu tocmai plăcute pe care le au cu şefii. Relaţia şef-angajat trebuie să se bazeze în primul rând pe raportul de competenţă între părţi. Altfel spus, respectul angajaţilor pentru şefii lor vine atunci când, pe lângă abilităţile profesionale, şeful are şi capacităţi de leadership şi management', a declarat Bogdan Badea, Head of Sales eJobs Group.



Din sondaj reiese, totodată, că doar 33% dintre respondenţii la studiul eJobs sunt prieteni cu şeful pe reţelele sociale, iar 53% spun că nu au superiori în lista de prieteni din social media, în timp ce restul de 14% declară că nu folosesc deloc astfel de reţele.



Dacă ar fi să preia poziţia şefului, doar 26% dintre respondenţii la studiul eJobs consideră că s-ar descurca mai bine decât superiorul lor, în timp ce 33% nu cred că ar face faţă funcţiei, iar 41% nu ştiu cum s-ar descurca într-o poziţie de management. Cei mai încrezători în capacitatea lor de a fi un şef mai bun decât superiorul lor actual sunt tinerii cu vârste sub 25 de ani.



Sondajul a fost realizat în perioada 15 iulie - 15 august a.c., pe un eşantion de 1.224 de angajaţi, toţi activi profesional în prezent, dintre care 26% ocupă poziţii de management şi 65% sunt cu studii superioare. Domeniile de activitate cu cea mai mare pondere în rândul respondenţilor sunt vânzări, inginerie, achiziţii şi transporturi.



Lansată în 1999, eJobs este în prezent cea mai mare platformă de recrutare online din România, cu un număr de peste 3,5 milioane de profesionişti conectaţi la piaţa muncii şi peste 30.000 de joburi active în orice moment. AGERPRES