De ziua culturii române, la Ipotești, va avea loc lansarea cărții scriitorului Cassian Maria Spiridon - “Eminescu, ziarist politic”

Scriitorul Cassian Maria Spiridon va fi prezent luni, 15 ianuarie, la Ipotești, la lansarea interesantul său volum: “Eminescu, ziarist politic”. Valorosul om de cultură ieșean, director al prestigioasei reviste “Convorbiri literare”, ne-a acordat un scurt interviu, prilej cu care a amintit și de frumoasa sa inițiativă publicistică prilejuită și de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri și anume aceea de a continua editarea volumelor “Corpusul de texte ilustrative” din Convorbiri literare, perioada 1867-1900 – seria Iacob Negruzzi. Pentru cei care nu știu, pe lângă faptul că este un scriitor și editor valoros, C.M. Spiridon mai este cunoscut și ca organizator și participant la “mișcarea revoluționară conspirativă” de la Iași, din 14 decembrie 1989, eveniment important ce a precedat evenimentele din decembrie 1989.

Cristinel C. Popa: Ce mai reprezintă pentru ieșeni “mișcarea” de la Iași din decembrie 1989? Dar pentru dvs? Considerați că ar putea constitui (sau este) un reper în istoria luptei împotriva comunismului? Ce așteptări aveati cu privire la evoluția post-decembristă a României? Sunteți dezamăgit un pic?

Cassian Maria SPIRIDON: Pentru ieșeni mișcarea conspirativă revoluționară din 14 decembrie 1989, de la orele 16, Piața Unirii, reprezintă ziua cînd Iașul a dat semnalul începerii Revoluției Române din Decembrie 1989; realitate asumată de istoricii români dar și străini și, fie că sunt sau nu unii cărora nu le cade bine acest adevăr, este un reper în istoria luptei împotriva comunismului; de altfel, pe mandatele noastre de arestare scrie că mișcarea noastră era împotriva orînduirii socialiste. Nu cred că mai este ceva de adăugat…

Evoluția post-decembristă nu s-a ridicat la nivelul speranțelor noastre… Punctul 8 de la Timișoara nu s-a aplicat niciodată… Și totuși, libertatea de mișcare există, libertatea de expresie există, suntem în NATO și UE. Totul depinde de noi toți și de fiecare în parte să învățăm și să aplicăm principiile democrației, să avem discernămînt în cabina de vot, iar libertatea e un deziderat pentru care trebuie să luptăm fără încetare. Nimeni nu-ți dăruiește libertatea, ne-o cucerim cu toții zi de zi.

Cristinel C. Popa: Care sunt ultimele realizari/ proiecte și în ce constau ele? Mă refer la cele din ultimii ani, dar și la cele din 2017.

Cassian Maria SPIRIDON: În 2017 am marcat cum se cuvine 150 de ani de Convorbiri literare – primul număr al revistei a apărut pe 1 martie 1867. Am publicat trei cărți de eseistică: Dușmanii societății sau Cînd pacienții pun Stăpînire pe ospiciu, Ed. Cartea Românească; Alte gînduri despre poezie, Ed. Tracus Arte; Marea înfățișare a lui Mihai Ursachi, Ed. Junimea. Am coordonat editarea primelor patru volume din Corpusul de texte ilustrative din Convorbiri literare, perioada 1867-1900 – seria Iacob Negruzzi, proiect ce va continua și în anul centenar și în anul următor pînă la epuizarea textelor ilustrative din istoria veche a foii junimiste – 1967-1944.

Cristinel C. Popa: Ce pregatiti pentru viitor, cărți, alte lucruri pe care le aveti in vedere? Sunteți mulțumit de ele? Ce ecouri au avut?

Cassian Maria SPIRIDON: Pe 15 ianuarie 2018, la Ipotești Ed. Junimea, coordonată de Lucian Vasiliu, lansează în colecția Eminesciana, cartea mea, Eminescu, ziarist politic. Sper pînă în primăvară să public o carte nouă de poezie…

În general cărțile au fost bine primite, ca argument sunt premiile primite, ale Uniunii Scriitorilor dar și din partea Academiei Române. Nu am reeditat încă nici o carte. Am editat de-a lungul timpului cîteva antologii din poezia proprie.

Cristinel C. Popa: Ce planuri aveți legate de prestigioasa revistă Convorbiri literare?

Cassian Maria SPIRIDON: În aprilie, la a 22-a ediția a Zilelor revistei Convorbiri literare vom încheia anul 150 și lansăm încă un volum din Corpusul de texte ilustrative. Continuăm seria întîlnirilor cu cititorii în marile orașe din Țară. Imprimăm și un CD cu un film ce prezintă sintetic istoria de 150 de ani a revistei care a dat direcția estetică și națională în cultura română.

Cristinel C. Popa: Din punct de vedere al implicării în cultura Iașului și a Moldovei, ați reușit să duceți la bun sfîrșit proiectele la care ați visat înainte de 1989?

Cassian Maria SPIRIDON: Am mai relatat ce vise mă preocupau înainte de '89. Voi fi succint: la 17 ani visam să fac o revistă, la 20 să fiu măcar redactor la o revistă, la 25 eram convins că nu este nici o șansă să-mi împlinesc măcar în parte aceste gînduri, mai ales că nu am scris și nici nu am intenționat să scriu texte dedicate conducătorului suprem… După căderea regimului comunist am înființat prima publicație postdecembristă. Vă amintesc că Scînteia s-a comutat în Scînteia poporului și apoi în Adevărul, mai toate publicațiile și-au schimbat profilul, unele și titlul.

În 13 ianuarie '90 apare prima revistă nouă, Timpul, inițiată de mine. În 1994 am inițiat și am început să public trimestrialul Poezia, iar în '95 periodicul Caietele de la Durău. În decembrie 1995 am fost ales diriguitor al revistei Convorbiri literare, revistă pe care prima echipă redacțională postdecembristă a reușit să o elimine din circuitul publicistic al Țării. Au trecut mai bine de 22 de ani, Convorbirile literare apare lunar cu o frecvență de metronom, Poezia la fel. Am publicat circa 50 de cărți: poezie, eseu, publicistică…

Cristinel C. Popa: Cum vedeți viitorul politic, dar și cultural al Iașului, al Moldovei, ca și al României în general?

Cassian Maria SPIRIDON: Viitorul politic și cultural depind, cum am mai precizat, de noi toți și de fiecare în parte.

Portret Cassian Maria SPIRIDON

Poet, eseist, director și editor, Cassian Maria SPIRIDON s-a născut în 1950, la Iași. Este considerat un important revoluționar, deoarece a organizat și a participant la mișcarea revoluționară conspirativă de la Iași, din 14 decembrie 1989. În 2009 a fost ales președinte al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. Fiu al învățătoarei Maria Spiridon, Cassian a urmat studii la Liceul Teoretic, secția Reală, din Negrești-Vaslui (1965-1969) și apoi la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din București (1969-1975). După absolvirea facultății, a lucrat ca șef atelier mecanic la IAS Albești - Botoșani (1975-1978), apoi ca șef atelier montaj utilaje, întreținere și reparații mașini unelte la CUG Iași (1978-1981), cercetător științific la filiala ICPE lași (1981-1985) și apoi ca șef colectiv cercetare la CCSITUMP Iași (1985-1989). În decembrie 1989 este arestat pentru organizarea și participarea la mișcarea revoluționară conspirativă de la Iași. din 14 decembrie 1989 si va fi eliberat din detenția politică în amiaza zilei de 22 decembrie 1989. Debutul său în presa literară are loc în anul 1970 în revistele Amfiteatru și România Literară. Este câștigător al premiului de debut în volum pentru anii 1979-1980, al Editurii Junimea din Iași și apoi Laureat al Festivalului național de poezie „N. Labiș“ (1980). Are apariții în diverse antologii din țară și străinătate, fiind tradus în franceză, engleză, germană, spaniolă, suedeză, rusă, chineză, finlandeză, maghiară, polonă, cehă, slovacă, coreeană, italiană etc. Este publicat în toate revistele importante din țară. Apariții în diverse antologii din țară și străinătate. De asemenea, a fost prezent, ca invitat, la festivaluri naționale și internaționale de poezie. cum ar fi cele Madellin – Columbia, Bienala internațională de Poezie de la Liege – Belgia, Luna culturii românești de la Marsilia -Franța, Întâlnirea Poeților Lumii latine, Mexic, Festivalul Internațional de Poezie de la Havana. Cuba și multe altele. Are peste 50 de cărți publicate, deosebit de apreciate, atât de public, cât și de critici.