Router-ul WiFi nu trebuie ținut niciodată lângă aceste cinci obiecte - conexiunea devine extrem de lentă

Marea majoritate a utilizatorilor nu știe însă cum funcționează routerul. Amplasarea greșită a acestuia reprezintă problema principală din gospodării, avertizează eleconomista.es.

Utilizatorii uită de router până când apar problemele. Dispozitivul necesită însă atenție și o amplasare corectă pentru funcționare optimă.

Routerele WiFi funcționează mai bine cu îngrijire adecvată. Utilizarea corectă oferă avantaje semnificative pentru viteza conexiunii.

Există obiectele comune din locuințe care afectează serios conexiunea la internet.

Ecranele mari reduc calitatea semnalului wireless considerabil. Televizorul acționează ca obstacol fizic pentru undele radio. Interferența electromagnetică provine direct din aparatul TV. Sursele de radiație afectează puterea semnalului WiFi din apropiere. Amplasarea router-ului lângă televizor produce probleme imediate. Conexiunea devine instabilă și viteza de download scade vizibil.

Microundele funcționează pe frecvența de 2,4 GHz. Exact aceeași bandă este utilizată de routerele WiFi standard. Aparatele concurează pentru aceeași rețea de frecvență. Interferența directă afectează dramatic puterea și viteza internetului. Când cuptorul funcționează, conexiunea se deteriorează instant. Utilizatorii observă întreruperi și încetiniri majore ale WiFi-ului. Distanța minimă între router și cuptor trebuie respectată. Cel puțin câțiva metri de separare sunt esențiali.

Frigiderul reprezintă unul dintre cei mai mari dușmani ai WiFi-ului. Structura metalică blochează complet propagarea semnalului wireless. Televizorul este un obstacol simplu comparativ cu frigiderul. Metalul din care este fabricat frigiderul blochează undele. Construcția aproape integral metalică reflectă și absorbe semnalele radio. Amplasarea routerului în bucătărie lângă frigider este catastrofală. Conexiunea WiFi devine practic inexistentă în zona respectivă.

Difuzoarele Bluetooth utilizează benzi de frecvență similare WiFi-ului. Dispozitivele wireless întrerup constant semnalul routerului. Deși au nevoie de rețea pentru funcționare, poziția lor contează. Apropierea de router acaparează întreaga conexiune disponibilă. Dispozitivele inteligente multiplică problema de interferență. Cu cât mai multe gadgeturi wireless, cu atât mai slabă conexiunea. Îndepărtarea difuzoarelor de router îmbunătățește performanța. Distribuția optimă a dispozitivelor asigură viteză mai bună pentru toți.

Oglinzile nu emit radiații dar interferează prin reflexie. Caracteristicile reflectorizante deviază undele radio ale routerului. Stratul de sticlă și stratul metalic formează combinația problematică. Materialul conductor din spate reflectă sondele WiFi emise.Proprietățile oglinzilor provoacă interferențe serioase cu semnalul. Undele sunt deviate și ajung cu putere redusă la dispozitive.

(sursa: Mediafax)