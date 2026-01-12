Drumul istoric care a schimbat cursul secolului XX atrage din nou turiști în 2026

Anul 2026 marchează centenarul Route 66, celebra șosea istorică ce a influențat turismul și comerțul secolului XX, din 1926 până la declasarea sa oficială, în 1985.

Aproape 644 de kilometri din Route 66 sunt rămași în statul Arizona, atrăgând turiști nostalgici dornici să descopere centrele istorice și atracțiile de pe marginea drumului din orașe precum Flagstaff și Williams.

În contextul aniversării a 100 de ani a rutei, Reader’s Digest a inclus Route 66 pe lista celor 16 cele mai bune destinații de călătorie în 2026, alături de orașe precum Bruxelles (Belgia) și Milano (Italia).

Publicația a evidențiat în mod special sectorul din Arizona al Route 66, recomandat celor care își doresc excursii mai scurte de-a lungul traseului.

Route 66 se întinde de la Chicago până la Santa Monica, în California.

În Arizona, cei 385 de mile păstrați ai rutei pornesc în vest din Topock, aproape de granița cu California, și ajung în est până la Lupton, în apropiere de New Mexico.

Un rezumat realizat de Reader’s Digest descrie Route 66 din Arizona ca o călătorie prin „terenuri aride spectaculoase, câmpuri vulcanice și păduri întinse de pini, până la marginile emblematicului Mare Canion”.

De asemenea, drumul spre est, în direcția statului New Mexico, îi conduce pe turiști către peisajele multicolore ale Parcului Național Petrified Forest, singurul parc național traversat direct de Route 66.

Unde să te oprești pe Route 66 în Arizona?

La fel ca în alte state străbătute de rută, Route 66 din Arizona abundă în elemente nostalgice ale culturii americane, de la restaurante tip diner și moteluri până la atracții kitsch de pe marginea drumului.

Printre opririle celebre se numără:

Wigwam Motel - cândva parte a unui lanț de moteluri construite sub forma unor tipiuri ale indienilor din Câmpiile Americii, acest motel din Holbrook a inspirat Cozy Cone Motel din filmul Pixar Cars (2006).

Standin’ on the Corner Park - situat la intersecția străzilor Second Street și North Kinsley Avenue din Winslow, parcul dă viață versurilor piesei „Take It Easy” a trupei Eagles, printr-o statuie în mărime naturală a unui bărbat cu chitară, amplasată lângă un Ford roșu parcat la bordură.

Jack Rabbit Trading Post - magazin de suveniruri aflat între Winslow și Holbrook, celebru pentru panoul publicitar „HERE IT IS”, menționat, la fel ca Wigwam Motel, în filmul Cars.

Meteor Crater - situat la aproximativ 43 de mile est de Flagstaff, este cel mai bine conservat crater de impact al unui meteorit de pe Pământ și a fost folosit de astronauții programului Apollo pentru pregătirea aselenizării.

Centrul orașului Williams - o oprire populară pentru cei care merg spre sau vin dinspre Marele Canion; Williams a fost ultimul oraș de pe Route 66 din Arizona ocolit de autostradă. Vizitatorii sunt atrași de atmosfera nostalgică, cu peisaje urbane marcate de reclame luminoase cu neon și picturi murale.

