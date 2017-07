Fanii Harry Potter se vor putea bucura în toamnă de două noi cărți

Două cărţi noi inspirate din universul "Harry Potter" vor fi publicate în luna octombrie, în conjuncţie cu un eveniment ce va fi organizat de British Library la Londra, pentru a marca a 20-a aniversare a acestei serii literare celebre, informează Reuters.



O expoziţie organizată de British Library, intitulată "A History of Magic", în care vor fi prezentate cele două volume noi, va fi vernisată la Londra în octombrie 2017 şi va rămâne deschisă până în februarie 2018, au anunţat marţi reprezentanţii editurii britanice Bloomsbury.



Cititorii care vor lectura volumul "Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition" vor putea să exploreze programa Şcolii de Magie Hogwarts, unde a studiat personajul Harry Potter, ce va include materii de studiu obişnuite alături de materii insolite, precum "Botanică", "Astronomie" dar şi "Îngrijirea Creaturilor Magice".



Alte subiecte misterioase, precum unicornii, alchimia şi vrăjile antice vor putea fi explorate de cititori în volumul "Harry Potter - A Journey Through A History of Magic".



Ambele volume, editate de British Library, vor include schiţe şi pagini extrase din manuscrisele scriitoarei J.K. Rowling ce nu au mai fost niciodată prezentate în public, ilustraţii realizate de Jim Kay şi artefacte provenind din arhivele celebrei biblioteci britanice.



Pe 26 iunie s-au împlinit 20 de ani de la lansarea volumului "Harry Potter and the Philosopher's Stone", prima dintre cele şapte cărţi din seria "Harry Potter", care s-au vândut în 450 de milioane de copii pe plan mondial, au fost traduse în 29 de limbi şi au stat la baza realizării unei francize cinematografice foarte profitabile, ce a generat încasări de 7 miliarde de dolari.AGERPRES