Fostul responsabil pentru IMM-uri din administraţia Obama a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru preluarea studiourilor Weinstein, aflate în pragul falimentului din cauza acuzaţiilor de agresiuni sexuale care îl vizează pe cofondatorul Harvey Weinstein, relatează AFP.



"Echipa noastră este fericită să anunţe că am realizat un pas important şi am ajuns la un acord pentru cumpărarea activelor Weinstein Company şi lansarea unei noi societăţi, cu un nou consiliu de administraţie şi o nouă viziune care încarnează principiile pe care le apărăm de la începutul acestui proces în toamnă", a declarat Maria Contreras-Sweet într-un comunicat de joi seară.



"Aceste principii nu s-au schimbat niciodată şi constau în construirea unui studiou condus de un consiliu de administraţie compus dintr-o majoritate de femei independente" pentru "salvarea a 150 de joburi" şi "crearea unui fond de despăgubire pentru victime", a adăugat ea.



Acest anunţ intervine în contextul în care The Weinstein Company (TWC) a anunţat duminică că este gata să declare falimentul, tocmai din cauza lipsei unui acord cu grupul de investitori condus de Maria Contreras-Sweet şi miliardarul Ron Burkle.



TWC nu a confirmat joi seară faptul că cele două părţi au ajuns la un acord, notează AFP.



Anunţând duminică faptul că este gata să declare falimentul, TWC i-a făcut mai multe reproşuri Mariei Contreras-Sweet, lăsând să se înţeleagă că relaţiile între cele două părţi sunt dificile.



Aceasta s-a declarat "surprinsă" de aceste critici, dând asigurări că vrea să creeze "o societate condusă de femei, capabilă să servească drept exemplu" într-o ţară în care mişcarea #MeToo a provocat căderea a numeroşi bărbaţi în poziţii de putere.



Maria Contreras-Sweet nu a furnizat joi niciun detaliu privind acordul la care s-ar fi ajuns, nici nu a confirmat suma vehiculată pentru tranzacţie. Până acum, compania era evaluată la 500 de milioane de dolari. Negocierile au eşuat într-o primă fază, la începutul lunii februarie.



Procurorul general din New York, Eric Schneiderman, a blocat în ultimul moment acordul, solicitând ca noua societate să nu aibă pe statul de plată niciun membru din conducerea TWC care a acoperit abuzurile sexuale ale producătorului şi ca noul proiect să prevadă suficienţi bani pentru despăgubirea victimelor.



Societatea, fondată în 2005 de Harvey Weinstein şi fratele său Robert după ce au revândut Miramax studiourilor Disney, a ajuns în centrul unei veritabile furtuni după publicarea primelor acuzaţii de abuz sexual împotriva lui Harvey Weinstein la 5 octombrie.



Fostul producător a fost suspendat de la 8 octombrie. De atunci însă peste o sută de femei, printre care celebrităţi precum Ashley Judd, Gwyneth Paltrow sau Salma Hayek, l-au acuzat pe producător că le-a hărţuit sexual, agresat sau violat.



Mai multe dintre ele i-au dat în judecată pe Harvey Weinstein şi TWC, plângeri care s-ar putea traduce în daune de milioane de dolari.



După ce a produs filme de succes precum "The King's Speech" sau "The Artist", majoritatea proiectelor pe care le avea în pregătire sunt în prezent suspendate.



Datele de lansare ale filmelor deja încheiate, precum "The Upside", un remake al filmului francez "Les Intouchables", sau "The War with GrandPa", o comedie cu Robert de Niro, au fost amânate sine die.



Şi drepturile asupra mai multor proiecte în pregătire au fost vândute, precum cele pentru un film al lui Quentin Tarantino despre celebrele crime comise de discipolii lui Charles Manson în 1969, cedate Sony.

