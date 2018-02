Angelina Jolie este atât de slabă încât suscită îngrijorare

Angelina Jolie este o actriţă care nu şi-a făcut vreodată probleme pentru silueta ei. Însă de când s-a aflat de divorţul său de Brad Pitt, Angelina a pierdut destul de mult din greutate. S-a întâmplat progresiv şi de fiecare dată când apare pe covorul roşu, ea suscită îngrijorare pe reţelele de socializare, relatează online ziarul spaniol ABC.



De data aceasta a fost vorba de participarea ei la gala premiilor Bafta 2018, unde actriţa a atras atenţia tuturor faţă de silueta ei mult prea slabă, în asemenea măsură încât mulţi se întreabă dacă nu cumva are probleme de sănătate.



Actriţa a venit îmbrăcată într-o rochie din catifea neagră, în semn de sprijin faţă de mişcarea împotriva hărţuirii sexuale, o culoare care i-a accentuat şi mai multă silueta zveltă. Însă ceea ce admiratorii ei au putut vedea a fost mai mult perfecţiunea oaselor din zona claviculei şi a venelor puternic reliefate ale braţelor sale.



Mulţi fani s-au arătat îngrijoraţi de starea de sănătate a actriţei, considerând "excesivă" pierderea sa în greutate.



Angelina Jolie s-a apărat întotdeauna de aceste zvonuri, spunând că cei şase copii ai săi o menţin în permanentă mişcare, astfel încât nu are timp să se îngraşe. Adevărul este că actriţa a mai fost internată pentru tulburări de alimentaţie. În 2016, ea a fost internată pentru o presupusă anorexie.



La vremea aceea, tabloidul The National Enquirer asigura că actriţa ajunsese să cântărească 35 de kilograme. Nu era prima dată când publicaţia aborda presupusele probleme de greutate ale Angelinei Jolie. O prietenă a mamei sale asigurase că vedeta a suferit de anorexie în adolescenţă şi că a mai fost internată pentru această tulburare.



Presa din întreaga lume s-a făcut ecou al acestei informaţii, care nu a fost totuşi confirmată oficial, încheie ABC.