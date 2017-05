CANNES 2017: Sofia Coppola, laureată a premiului pentru regie cu filmul "The Beguiled"

Picasa





Realizatoarea americană Sofia Coppola, 46 de ani, a primit duminică seară premiul pentru regie la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de la Cannes pentru filmul său "The Beguiled", relatează AFP.



Filmul, un remake al lungmetrajului lui Don Siegel cu Clint Eastwood (1971), prezintă povestea directoarei unui pension de fete (Nicole Kidman), a cărui viaţă este bulversată de venirea unui soldat rănit (Colin Farrell), în plin război de Secesiune din SUA.



"Mulţumesc tatălui meu care mi-a împărtăşit dragostea pentru cinematografie", a declarat fiica legendarului regizor american Francis Ford Coppola, la primirea premiului.



Într-o estetică narativă diferită faţă de 'Virgin Suicides' (1999) şi 'Lost in Translation' (2003), regizoarea americană prezintă noul său film "The Beguiled" care se petrece în atmosfera sufocantă a sudului SUA.



Lucru rar pentru un film în competiţie la Cannes, "The Beguiled" este un remake cu acelaşi nume realizat de Don Siegel în 1971 şi care urmăreşte fidel firul narativ adaptat după romanul lui Thomas Cullinan.



Rolul caporalului Mc Burney, jucat de Colin Farrell, era interpretat în versiunea originală de Clint Eastwood.



Rănit pe teren inamic, acest soldat din Nord este primit la pensionul de tinere domnişoare. Pătrunderea tânărului bărbat în acest univers feminin tulbură şi exacerbează spiritele iar situaţia degenerează treptat într-un act de violenţă. www.agerpres.ro