GRAMMY 2018 Trandafirul alb, un nou simbol al luptei împotriva hărţuirii sexuale

După rochiile negre care au dominat gala premiilor cinematografice Golden Globes, în semn de solidaritate cu mişcarea #MeToo, trandafirii albi au invadat covorul roşu, duminică, la ceremonia recompenselor muzicale Grammy Awards de la New York, notează www.huffingtonpost.fr.



De la Lady Gaga, Sting, Khalid sau Cindy Lauper, numeroase vedete ale muzicii au folosit trandafirii albi ca simbol al luptei împotriva hărţuirii sexuale şi al egalităţii salariale între bărbaţi şi femei.



Ideea de a arbora aceşti trandafiri la Grammy Awards 2018 a fost lansată în urmă cu câteva zile de un grup de artişti, îngrijoraţi că lumea muzicii este relativ apatică în faţa scandalului care zguduie SUA, după cazul Weinstein.



Iar succesul a fost asigurat.



"Un trandafir alb este simbol al respectului, marchează un nou început şi exprimă speranţă în viitor", a postat pe Twitter mişcarea Time's Up, lansată de sute de femei la Hollywood pentru a veni în sprijinul victimelor hărţuirii sexuale.



Lady Gaga, care a avut un recital în cursul serii, a purtat un buchet de trandafiri albi pe umărul drept şi un ecuson cu Time's Up, afişate ambele pe o rochie de dantelă neagră Armani.



În ce-o priveşte pe cântăreaţa Kelly Clarkson, care a purtat la rândul său un trandafir alb, artista a spus că el reprezintă "speranţă, pace, înţelegere şi rezistenţă".



Pentru Cindy Lauper, trandafirul este simbol de egalitate salarială între bărbaţi şi femei. "Femeile reprezintă 51% din piaţa muncii, este timpul ca ele să fie plătite echitabil", a declarat artista.



Compozitoarea Diane Warren s-a prezentat pe covorul roşu cu o pereche de mănuşi albe având scrise pe fiecare cu roşu cuvintele: "Women" (femeie) şi "Power" (putere).



Nici bărbaţii nu s-au lăsat mai prejos. Mulţi dintre ei, precum Khalid, Sting sau prezentatorul ceremoniei James Corden, au purtat trandafiri albi la butonieră.



"Sper că vom putea să luptăm pentru egalitate pentru absolut toată lumea", a declarat cântăreţul britanic de soul Sam Smith, care a susţinut la rândul său un recital la ceremonia de duminică.AGERPRES