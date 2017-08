"Iubire și răzbunare”(“Brave and Beautiful”) are marea premieră, luni -14 august, la Happy Channel

Lansat la sfârșitul anului trecut în Turcia, cel mai nou blockbuster turcesc - “Brave and Beautiful” (“Iubire și răzbunare”) se vede, începând de luni (14 august), în exclusivitate la Happy Channel. Serialul de mare succes îl aduce în fața telespectatorilor pe Kıvanç Tatlıtuğ, câștigătorul Best Model of Turkey și Best Model of The World.

În “Iubire și răzbunare” (“Brave and Beautiful” aka “Cesur ve Güzel”), Kıvanç Tatlıtuğ este un om cu sânge rece. Rolul lui Cesur, personajul principal al filmlui, este complet diferit faţă de modul în care Kıvanç se comportă în viaţa de zi cu zi.

“A fost foarte greu să fiu cu sânge rece. Eu nu sunt așa. Sunt un om foarte cald. Sunt un tip care se emoționează repede. Astfel că a fost foarte excitant să joc un personaj cum e Cesur, răzbunător, care știe foarte bine ce are de făcut și o face în liniște. Apoi se îndrăgostește de persoana pe care vrea să se răzbune… Asta îi face sentimentele și mai puternice. Mi se pare fascinant ca personaj.”, a mărturisit Kıvanç Tatlıtuğ despre personajul său, în cadrul unui interviu difuzat de Happy Channel.

Din 14 august, Happy Channel prezintă în exclusivitate serialul turcesc “Iubire și răzbunare” (“Brave and Beautiful” aka “Cesur ve Güzel”), care a cucerat fanii din întreaga lume.

Serialul turcesc va începe luni, la Happy Channel, cu un episod special de trei ore (20:00 – 23:00), urmând ca, mai apoi, să fie difuzat de luni până joi, de la 20:00 la 22:00.