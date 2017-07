Selin Sezgin, despre relația cu Isabella Damla Güvenilir: “Suntem ca două surori”

Sunt mamă și fiică, pe micul ecran, iar în viața de zi cu zi se bucură de o relație la fel de strânsă. Selin Sezgin (Melek) și Isabella Damla Güvenilir (Elif) revin în atenția fanilor, în cel de-al treilea sezon al serialului-fenomen “Elif”, ce poate fi urmărit, începând de luni (24 iulie), în exclusivitate la Happy Channel.

“Elif” își duce povestea mai departe, în această vară, iar actrițele Selin Sezgin și Isabella Damla Güvenilir se întorc astfel în fața publicului din România. Cel de-al treilea sezon al serialului turcesc se lansează, luni (24 iulie), în exclusivitate la Happy Channel, și va putea fi urmărit de telespectatori de luni până vineri, de la ora 19.00.

Dacă în film, Selin Sezgin (Melek) și Isabella Damla Güvenilir (Elif) sunt mama și fiică, în viața de zi cu zi se comportă ca două surori. Timpul petrecut pe platoul de filmare le-a apropiat atât de mult, încât cele două actriţe au dezvoltat o frumoasă relaţie de prietenie.

“Legătura noastră este la fel de strânsă și în realitate. Oricum, aici toată lumea o iubește pe Isabela. Pe toți copiii îi iubim. Există o diferență mică. În serial, suntem mamă și fiică, iar în realitate suntem ca două surori. Pe platou, i-am fost mereu ca o soră. Când am început filmările, Isabella avea cinci ani și jumătate. Stătea în poala mea. Nu știa încă să citească și să scrie. Am învățat totul împreună. A crescut sub ochii nostri.

Știu totul despre ea, are alergie la măr, nu mănâncă ouă, știu ce o supără și ce trebuie făcut atunci… Toată echipa știe! Ne distrăm foarte bine împreună.”, i-a declarat Selin Sezgin lui Vlad Gherman şi echipei Happy Channel, în cadrul unui interviu realizat în Turcia.

Sezonul trei al serialului turcesc “Elif” va fi difuzat în exclusivitate, din 24 iulie, la Happy Channel, de luni până vineri, de la ora 19.00. Înainte de marea premieră, Selin Sezgin a avut un mesaj pentru fanii din România: “Vă mulțumesc mult tuturor! Datorită vouă lucrăm aici în continuare şi învățăm lucruri noi. Urmăriți-ne în continuare! Vom veni cu lucruri și mai frumoase!”