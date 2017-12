Star Wars: The Last Jedi, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Războiul stelelor", s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american în cel de-al doilea weekend de proiecţii în cinematografele din Statele Unite şi Canada, informează AFP.



După ce a obţinut încasări de 220 de milioane de dolari în weekendul premierei sale în America de Nord, filmul "Star Wars: The Last Jedi" a vândut bilete în valoare de 68,5 milioane de dolari în al doilea weekend de proiecţii, potrivit cifrelor preliminare transmise duminică de compania Exhibitor Relations. Încasările totale ale acestei pelicule, estimate în prezent la 365 de milioane de dolari, vor creşte şi mai mult în America de Nord luni, prima zi de Crăciun.



Pelicula, regizată de Rian Johnson, îi aduce faţă în faţă pe enigmatica eroină Rey (Daisy Ridley) şi pe maleficul Kylo Ren (Adam Driver) şi marchează ultima apariţie pe marele ecran a interpretei personajului Prinţesa Leia, regretata actriţă Carrie Fisher, care a murit la vârsta de 60 de ani, în decembrie 2016.



Cel de-al nouălea film din seria "Star Wars" va fi lansat pe marile ecrane în 2019. Compania Disney, producătorul francizei, a anunţat că are în pregătire o nouă trilogie în cadrul acestei serii cinematografice.



Filmul de aventuri "Jumanji: Welcome to the Jungle" a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american cu încasări de 34 de milioane de dolari. Regizat de Jake Kasdan, acest lungmetraj îi are în rolurile principale pe actorii Dwayne Johnson, Karen Gillan şi Kevin Hart.



Pe locul al treilea a debutat un alt film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, "Pitch Perfect 3", cel de-al treilea opus din franciza muzicală omonimă. Noua peliculă, ce prezintă noile aventuri prin care trec membrii ansamblului coral Bellas în cadrul unui turneu în străinătate, a obţinut încasări de 20,4 milioane de dolari.



Lungmetrajul "The Greatest Showman", cel mai recent film cu Hugh Jackman, în care actorul australian interpretează rolul magicianului P.T. Barnum, a debutat pe poziţia a patra în box office-ul din America de Nord, cu încasări de 8,6 milioane de dolari.



Lungmetrajul "Ferdinand", un film de animaţie ce prezintă aventurile un taur inimos care traversează Spania, a pierdut trei poziţii şi a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 7 milioane de dolari de vineri până duminică.



Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6 - "Coco": 5,2 milioane de dolari (161,4 milioane de dolari de la lansare)



7 - "Downsizing": 4,6 milioane de dolari (film lansat weekendul trecut)



8 - "Darkest Hour": 4,1 milioane de dolari (6,9 milioane de dolari de la lansare)



9 - "Father Figures": 3,2 milioane de dolari (film lansat weekendul trecut)



10 - "The Shape of Water": 3 milioane de dolari (7,5 milioane de dolari de la lansare)

AGERPRES