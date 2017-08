Ultimul episod al serialului 'Game of Thrones' a bătut RECORDUL de AUDIENȚĂ

Popularul serial 'Game of Thrones' a încheiat cel de-al 7-lea şi penultim sezon cu un episod care a bătut recordul de audienţă, fiind vizionat de 16,5 milioane de telespectatori în SUA, informează publicaţia de specialitate The Hollywood Reporter citată luni de EFE.



Acest număr include atât difuzarea duminică a episodului cât şi vizionările de a doua zi de dimineaţă şi din serviciul de 'streaming' (online).



Capitolul intitulat 'The Dragon and The Wolf', cu o durată de 81 de minute, a reunit în faţa micilor ecrane 12,1 milioane de persoane la difuzarea sa de postul de televeziune HBO, reprezentând cu 36 % mai mult decât cifrele de audienţă obţinute de ultimul episod al precedentului sezon, care a avut 8,9 milioane de telespectatori.



A depăşit ca audienţă şi episodul 5 al actualului sezon intitulat 'Eastwatch', care stabilise ultimul record al serialului 'Game of Thrones' de 10,7 milioane de telespectatori.



Fără a mai pune la socoteală aporturile pe care le va avea episodul final în următoarele zile când se vor alătura alţi telespectatori prin diferitele difuzări sau pe site, cel de-al 7-lea sezon al 'Game of Thrones' a înregistrat în medie 30,6 milioane de telespectatori pe episod.



Acest serial de fantezie epică, adaptat după romanele lui George R.R. Martin, devine astfel cea mai mare superproducţie de televiziune a momentului. Serialul se va încheia cu cel de-al 8-lea sezon, a cărui dată de lansare încă nu a fost anunţată.AGERPRES