Andreea Bălan, confundată cu o puștoaică la ”Guess My Age- Ghicește vârsta”

Andreea Bălan, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi, a reușit să-i inducă în eroare pe concurenții din cadrul show-ului ”Guess My Age- Ghicește vârsta” prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

Andreea și Mihai Meiros, cei doi participanții ai ediției de joi seara, au fost convinși că au în fața lor o puștoaică, nicidecum o femeie de 33 de ani care este și mamă. Văzându-i doar trupul de după panou, fără a ști cine este, concurenții au estimat vârsta Andreei Bălan la maxim 24 de ani, deși au fost tentați să-i dea chiar mai puțin.

”M-am simțit foarte bine când mi-au spus că am maxim 24 de ani. Mulțumesc. Nu e vârsta mea, eu am 33 de ani. Și am și o fetiță de un an”, spune Andreea Bălan.

Andreea, care este profesoară de dans, și Mihai, care este maestru de ceremonii, au încercat să câștige cât mai mult din marele premiu de 100.000 de lei. Pentru fiecare an greșit însă, în estimarea vârstei celor șapte persoane, ei au pierdut din bani conform unei grile de penalizare. În ultima etapă, cei doi soți au intrat cu suma de 44.000 de lei și au avut patru șanse de a ghici vârsta doamnei Florica. Din păcate, în niciuna dintre estimări nu au spus vârsta corectă – 83 de ani- și, astfel, au pierdut toți banii.

”Asta este, nu avem ce facem. Noi rămânem cu dragostea noastră. Ne iubim orice ar fi”, au spus Andreea și Mihai la finalul show-ului prezentat de Dan Negru.