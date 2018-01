Andrei Ștefănescu, declarație surprinzătoare despre Liviu Vârciu după experiența Asia Express

Proaspăt întors de pe tărâm asiatic, Andrei Ștefănescu, care a format echipă cu Liviu Vârciu în cadrul celui mai așteptat reality-show al primăverii de pe Antena 1, Asia Express, a făcut mărturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o lună și a presupus un tur prin patru țări- Laos, Cambogia, Vietnam și Thailanda.

Cu un dolar pe zi, echipele au fost nevoite să se adapteze unui stil de viață diferit și să-și găsească resurse de energie și determinare pentru a îndeplini fiecare probă cu brio și a rămâne în cursă. Întrebat care a fost cel mai dificil aspect, Andrei a mărturisit că lipsa mâncării și a cazării le-au dat adevărate bătai de cap, însă fiecare dintre concurenți s-a confruntat cu aceleași provocări: ,,Toți am avut atuurile noastre în experiența aceasta, însă nu a fost ușor pentru nimeni. Poate la unele probe a fost mai ușor pentru bărbați, la altele mai ușor pentru fete. Cu toții am avut probleme, dar cu toții am avut și sentimente de satisfacție și reușită.”. Cu toate acestea, artistul conștientizează că deși a fost o provocare uriașă, formatul acestui show i-a oferit posibilitatea sã trãiascã autentic: ,,Am trăit momente crâncene, dar frumoase. A trecut timpul și deja vedem altfel experiența.” Coechipierul său, Liviu Vârciu, a fost un camarad adevărat într-o cursă a hazardului și a voinței, iar artistul declară că experiența Asia Express i-a făcut să se apropie și mai mult: ,,Am plecat cu un prieten, m-am întors cu un frate.”, a declarat Andrei.

Celebritățile au petrecut o lună în Asia cu un dolar pe zi, încercând să îndeplinească probele și să respecte traseul predefinit de fiecare dintre acestea. Deși au existat momente de tensiune, vedetele implicate și-au depășit limitele și fiecare obstacol i-a ajutat să învețe ceva despre ei înșisi: ,,A fost un concurs frumos, echilibrat. Va urma o emisiune extraordinară, cu peisaje frumoase, distracție multă...și un format de reality în adevăratul sens al cuvântului.”, ne-a dezvăluit Andrei Ștefănescu.

Asia Express este un reality show care va începe în primăvara anului 2018 pe Antena 1. Formatul emisiunii duce aventura la un alt nivel- 7 perechi de vedete vor avea de parcurs un traseu de aproape 5000 de km prin Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda. Fără scenarii, fără niciun ajutor din partea echipei de producție, cei 14 trebuie să se descurce singuri pentru a ajunge la destinația finală. Ține doar de ei și de abilitătile lor să își găsească transport, cazare și mâncare, având la dispoziție un singur dolar pe zi.