Reţeaua americană de televiziune CBS va produce o serie televizată dedicată viitoarei generaţii de astronauţi a NASA după un scenariu al lui Andy Weir, cel care a scris romanul ''The Martian'', scrie miercuri engadget.com.



''CBS a ales scenariul meu pentru un proiect TV! Voi lucra cu Aditya Sood din nou (producătorul peliculei The Martian)'', a postat pe Twitter scriitorul Andy Weir.



Seria, intitulată "Mission Control", se va concentra pe actele de curaj în plan personal şi profesional ale unui grup de tineri viitori astronauţi implicaţi într-o misiune critică. Andy Weir este scenarist şi producător. El a devenit faimos în urma succesului romanului ''The Martian'', ecranizat în regia lui Ridley Scott şi cu Matt Damon în rolul principal. Filmul a fost nominalizat la şapte categorii la Oscar.



Această serie va avea rolul de a spori interesul publicului pentru explorarea spaţiului şi pentru ştiinţă în general.