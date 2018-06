De unde s-a inspirat Mihai Călin pentru rolul de psiholog din “Fructul oprit”

Experien ț a profesională acumulată de-a lungul timpului, dar ș i interac ț iunea cu oamenii, l-au ajutat pe Mihai Călin să dea via ț ă rolului de psiholog din “Fructul oprit”. Îndrăgitul actor a dezvăluit de ce a ț inut cont atunci când ș i-a construit personajul – Mircea Adam din serialul difuzat, miercurea, la Antena 1.

“ Noi ce facem? Ne asumăm ni ș te situa ț ii. Te pui pe tine într-o situa ț ie ipotetică, dar în acela ș i timp sunt scenarii, pove ș ti din filme în care intri, iar experien ț a de via ț ă nu te ajută, pentru că nu ai trecut prin lucrurile alea. Atunci trebuie să te inspiri de undeva. Din discu ț ii cu scenaristul, în cazul ăsta. < ț i-a venit ideea?>> Ș i până la urmă tot la psihologie ajungi, pentru că noi dăm via ț ă unor personaje ș i trebuie să ne asumăm o realitate care nu este a noastră . Lecturile, discu ț iile cu al ț i oameni te ajută, te îmbogă ț esc ”, a povestit Mihai Călin , care în ultimele ș ase luni a putut fi urmărit de telespectatori în rolul psihologului Mircea Adam din “Fructul oprit”- serialul care ajunge, miercuri (20 iunie), de la ora 20.00, la finalul primului sezon.

În produc ț ia de la Antena 1, acesta a avut prilejul să rela ț ioneze mai mult cu Carmen Tănase, care o interpretează pe Roxana, femeia de care este îndrăgostit personajul lui. “ Mi-a plăcut ideea că o să joc cu Carmen, pentru că o ș tiu de multă vreme. Împreună am mai făcut parte ș i din alte proiecte, dar nu am mai jucat niciodată direct până la acest serial. Ne-am în ț eles foarte bine, am comunicat foarte bine ș i au fost momente foarte frumoase, în care am ș i improvizat .”,a mărturisit Mihai Călin în cadrul emisiunii “Pove ș ti COOL”, difuzate la Happy Channel.

“ A fost amuzant, nu am sim ț it această experien ț ă ca pe o muncă. ”, a spus el despre timpul petrecut pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”.