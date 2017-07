Gianny Bănuţă: „A spălat, la propriu, cu mine pe jos!”

Cea mai nouă ediţie a emisiunii „2k1”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 17.00, la Antena 1, aduce laolaltă trei vedete din domeniul gastronomiei, oameni care au ajuns cunoscuţi datorită muncii, talentului şi a sacrificiilor pe care au fost nevoiţi să le facă până să ducă bucătăria la rang de artă. Câştigătorii competiţiei „Chefi la cuţite”, Cristi Şerb şi Gianny Bănuţă, alături de iubitele lor, dar şi semifinalistul primului sezon al show-ului culinar de la Antena 1, Octavian Manole, alături de soţia sa, Ana, la doar zece zile de când a venit pe lume micuţul lor, Ioachim, vor lupta să demonstreze că deşi meseria lor îi ţine departe de iubite, sentimentele lor sunt neschimbate.

Rând pe rând, o mulţime de întrebări spumoase le vor da bătăi de cap concurenţilor ediţiei şi totodată vor smulge de la aceştia dezvăluiri uimitoare. Greu încercat de viaţă, Gianny Bănuţă este fără doar şi poate un exemplu că prin muncă şi dorinţă reuşeşti să îşi depăşeşti condiţia. Provocat de întrebarea: „Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult îi place soţiei meseria pe care şi-a ales-o soţul?”, Gianny va povesti: „Aproape 11 ani am fost ajutor de bucătar. Am muncit foarte mult, a spălat, la propriu cu mine pe jos, dar nu am renunţat. Am plecat acasă, m-am spălat şi am revenit. A urmat apoi primul meu job de bucătar-şef; eram foarte rău, încercam să îl copiez pe fostul meu şef, dar uşor, uşor mi-am dat seama că greşesc!”, va dezvălui Gianny, care va completa. „Eu am donat premiul câştigat. De ziua mea am dat de mâncare la 400 de copii şi acesta e doar începutul”, va mărturisi câştigătorul „Chefi la cuţite”.

Cu ce feluri de mâncare şi-au cucerit iubitele, de câte ori îi sună acestea ca să îi controleze, cât de dispuşi ar fi să îşi schimbe meseria dacă ar primi o ofertă mai avantajoasă financiar, dar şi alte întrebări spumoase îşi vor găsi răspunsul pe parcursul celei mai noi ediţii a emisiunii „2k1”, difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, „2k1”, la Antena 1.

Emisiunea „2k1” este difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, iar sâmbăta Mirela le aduce telespectatorilor o ediţie specială, cu vedete, începând cu ora 17:00.